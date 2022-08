Κοινωνία

Missing Alert: Εξαφάνιση 12χρονης

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη της. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Στις 05/08/2022, και ώρα 15.00, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Αμπελοκήπων Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, η Μίτκοβα Νικολίνα, 12 ετών, βουλγαρικής καταγωγής. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Μίτκοβα Νικολίνας, στις 05/08/2022, βραδινές ώρες και προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.

Η Μίτκοβα Νικολίνα έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, με ύψος 1.65 και 70 κιλά.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ροζ μπλούζα κοντομάνικη, μαύρο τζιν παντελόνι και κρατούσε μαύρη τσάντα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέρει σημάδι παλαιού τραύματος στο μέτωπο.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.