Κοινωνία

Δολοφονία στο Περιστέρι: Συνελήφθη ο σύντροφος της 17χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.



Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο σύντροφος της 17χρονης που βρέθηκε δολοφονημένη στο σπίτι της στο Περιστέρι. Ο νεαρός θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ο 22χρονος σύντροφος της 17χρονης Νικολέττας, θεωρείται βασικός ύποπτος της δολοφονίας της.

«Βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία της δεκαεπτάχρονης Νικολέτας στην Αθήνα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή», έγραψε στην ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Βρίσκεται πλέον στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας ο φερόμενος ως δράστης για τη δολοφονία της δεκαεπτάχρονης Νικολέτας στην Αθήνα και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) August 6, 2022

Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από την ημέρα που η άτυχη Νικολέτα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 17χρονη έφερε εκδορές στην περιοχή του στόματος και της μύτης. Η εκτίμηση είναι ότι ο δράστης της έκλεισε τη μύτη και το στόμα για να μην μπορεί να αναπνεύσει, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Την κοπέλα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της συγγενικά της πρόσωπα γύρω στα μεσάνυχτα και είχε εμφανείς μώλωπες στο σώμα της. Στο σπίτι όμως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Φονική φωτιά σε σπίτι στην Πενσιλβάνια (εικόνες)

Missing Alert: Εξαφάνιση 12χρονης

Καιρός: ζέστη και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο