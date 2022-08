Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Θύμα απαγωγής και βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε η γυναίκα που είχε εξαφανιστεί

Που βρέθηκε η 45χρονη. Τι είπε στους αστυνομικούς, τους οποίους κάλεσε η ίδια.



Θύμα απαγωγής και βιασμού, κατήγγειλε πως έπεσε η 45χρονη μητέρα από τα Κάτω Πατήσια, που αναζητούνταν από τις 25 Ιουλίου, όταν και η οικογένειά της έχασε τα ίχνη της.

Η γυναίκα βρέθηκε να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννημάτας» και αμέσως μόλις κλήθηκαν οι αρχές έγινε γνωστό ότι πρόκειται για την 45χρονη μητέρα δυο παιδιών, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 25 Ιουλίου το πρωί, όταν έφυγε για την εργασία της και κάποιοι, όπως είπε η ίδια στους συγγενείς της, την απήγαγαν και τη βίασαν.

Δεν έχει γίνει γνωστό πως κατάφερε να ξεφύγει και τελικά να βρεθεί στο νοσοκομείο, η αστυνομία πάντως αφού επέτρεψε στην γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι της για λίγες ημέρες ώστε να ηρεμήσει από το σοκ, αναμένεται να λάβει την πρώτη κατάθεσή της με παρουσία ψυχολόγου για να διερευνήσει τα όσα ισχυρίζεται.

