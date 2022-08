Κόσμος

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για “τρομοκρατική ενέργεια” σε πυρηνικό σταθμό

Το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για πλήγματα κοντά σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία πρέπει να "φέρει την ευθύνη" για την "τρομοκρατική ενέργεια" στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, και αποτέλεσε στόχο πληγμάτων για τα οποία το Κίεβο και η Μόσχα αλληλοκατηγορούνται.

"Οι κατακτητές δημιούργησαν μια άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για όλη την Ευρώπη: έπληξαν δύο φορές τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της ηπείρου μας", δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία. "Οποιοσδήποτε βομβαρδισμός αυτής της τοποθεσίας είναι ένα αναίσχυντο έγκλημα, μια τρομοκρατική ενέργεια. Η Ρωσία πρέπει να φέρει την ευθύνη για το ίδιο το γεγονός ότι δημιουργεί απειλή για έναν πυρηνικό σταθμό", συνέχισε.

Γραμμή υψηλής τάσης υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας ενός εκ των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δήλωσε την Τρίτη ότι η κατάσταση είναι "ασταθής" στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια και γίνεται "ολοένα και πιο επικίνδυνη μέρα με τη μέρα".

Όταν καταλήφθηκε το εργοστάσιο τον Μάρτιο, ο ρωσικός στρατός είχε ανοίξει πυρ εναντίον κτιρίων στον χώρο αυτό, διακινδυνεύοντας ένα μεγάλο πυρηνικό ατύχημα.

Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία για "πυρηνική τρομοκρατία"

Η Ρωσία αρνήθηκε την Παρασκευή την ευθύνη της στα πλήγματα κοντά σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία κατηγορώντας με τη σειρά της το καθεστώς του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για "πυρηνική τρομοκρατία".

"Ουκρανικοί ένοπλοι σχηματισμοί πραγματοποίησαν τρία πλήγματα πυροβολικού κατά του εδάφους του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και της πόλης Ενεργκοντάρ", δήλωσε ο ρωσικός στρατός σε ανακοίνωση, καλώντας "τους διεθνείς οργανισμούς να καταδικάσουν τις εγκληματικές ενέργειες του καθεστώτος Ζελένσκι που πραγματοποιεί ενέργειες πυρηνικής τρομοκρατίας".

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η ρωσική διοίκηση στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ενεργκοντάρ ανακοίνωσε ότι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια κόπηκαν από ουκρανική επίθεση πυροβολικού, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο τη διοίκηση της πόλης, μετέδωσε ότι φωτιά ξέσπασε στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και ότι η ηλεκτροδότηση που απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία των αντιδραστήρων διακόπηκε.

