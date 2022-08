Κοινωνία

Σχολεία: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από τον Σεπτέμβριο

Αλλαγές για την νέα σχολική χρονιά. Η επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου, η Τράπεζα Θεμάτων, η ελληνική Pisa και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.



«Όλες οι διεργασίες για την απόλυτα ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς έχουν δρομολογηθεί» διαβεβαιώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Οι νέες εξελίξεις που θα συναντήσουν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας από φέτος είναι η επέκταση του Ολοήμερου Σχολείου ως τις 17:30, η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στη Γ΄ τάξη του Λυκείου και η εισαγωγή των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα (ελληνική Pisa) σε όλα τα σχολεία. Επίσης ξεκινά, όπως αναφέρει ο κ. Κόπτσης, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Διευρυμένο Ολοήμερο Σχολείο

Τη νέα σχολική χρονιά θα ξεκινήσει η αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου. Πιλοτικά το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Το ωράριο θα επεκταθεί από τις 16:00, που ίσχυε μέχρι σήμερα, έως τις 17:30.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, εξηγεί το υπουργείο.

«Με πλούσιες νέες θεματικές, με μελέτη στο σχολείο αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα του Ολοήμερου, καθιστούμε εποικοδομητικό τον χρόνο παραμονής των μαθητών σε αυτό, και δίνουμε μία στήριξη επιπλέον στην οικογένεια», περιγράφει ο κ. Κόπτσης.

Τράπεζα Θεμάτων

Τη χρονιά που πέρασε, εφαρμόστηκε η Τράπεζα Θεμάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α' και Β' τάξης όλων των τύπων Λυκείου. Φέτος θα προστεθεί και στη Γ’ Λυκείου για τις απολυτήριες εξετάσεις.

«Εφαρμόσαμε με απόλυτη επιτυχία την Τράπεζα Θεμάτων, για την Α΄ και Β΄ τάξη Λυκείου ως μία δεξαμενή γνώσης, εμπειρίας, διδακτικών πρακτικών και ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης.

Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας αποτελεί βάση πληροφοριών από την οποία επιλέγεται με κλήρωση το 50% των θεμάτων, ενώ το υπόλοιπο 50% επιλέγεται από τον διδάσκοντα κάθε μαθήματος. Με απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζεται σε ποια μαθήματα, κατά τη διενέργεια της κλήρωσης, επιλέγονται θέματα και σε ποια μαθήματα επιλέγεται ενότητα θεμάτων.

Ελληνική Pisa

Στις εν λόγω εξετάσεις πέρσι συμμετείχαν 6.000 μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού και της Γ’ τάξης Γυμνασίου από 600 σχολεία της χώρας, 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Φέτος η εφαρμογή θα είναι καθολική, πάντα στην τελευταία τάξη του Δημοτικού και του Γυμνασίου, καθότι σκοπός είναι να αποτυπωθούν οι βασικές γνώσεις που οι μαθητές πρέπει να έχουν κατακτήσει στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, «με στόχο να αξιολογήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να διαμορφώσουμε συνθήκες βελτίωσής του», τονίζει ο κ. Κόπτσης.

Αξιολόγηση

Πέρυσι πραγματοποιήθηκε η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, «που μοναδικός της στόχος είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης.

Από τις Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών είχαν εκφραστεί αντιδράσεις για τον τρόπο που γίνεται η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, κυρίως στη βάση ότι προωθείται η «κατηγοριοποίηση των σχολείων».

Ο κ. Κόπτσης σχολιάζει σχετικά, ότι «είναι γεγονός πως οι πολλές και ουσιαστικές καινοτομίες δημιούργησαν σε ένα βαθμό αντιδράσεις, κάποιες φορές μεγαλύτερες κάποιες φορές μικρότερες, αναίτια, ίσως λόγω έλλειψης πλήρους ενημέρωσης από κάποιους, ίσως εσκεμμένα και σκόπιμα σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως από φόβο για το νέο και άγνωστο».

Τη νέα σχολική χρονιά αρχίζει και η εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Αποτελεί «μία ανατροφοδοτική διαδικασία που σκοπό έχει να συμβάλλει στη βελτίωση του παραγόμενου έργου χωρίς καμία μα καμία επίπτωση στους εκπαιδευτικούς», διευκρινίζει.

Νέα Προγράμματα Σπουδών

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, η πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών θα συνεχιστεί σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας. Το 2023-2024, τα Νέα Προγράμματα Σπουδών θα εφαρμοστούν καθολικά, με την ταυτόχρονη έναρξη της εφαρμογής του "πολλαπλού βιβλίου" πλην της Β΄και Γ΄ Λυκείου. Στη Β΄Λυκείου θα εφαρμοστεί το σχολικό έτος 2024-2025 και στη Γ΄Λυκείου το 2025-2026.

«Τα 116 Νέα Προγράμματα Σπουδών, 123 που εκπονήθηκαν εκ νέου και 43 επικαιροποιημένα, εκφράζουν μία νέα, διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της γνώσης, διαφοροποιώντας το πώς και το γιατί της μάθησης», σημειώνει ο κ. Κόπτσης και προσθέτει: «Διπλασιάσαμε τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία και εφαρμόζουμε σε αυτά τα Νέα Προγράμματα Σπουδών με σκοπό να διαχυθούν οι καλές αυτές πρακτικές στη συνέχεια σε όλα τα σχολεία της χώρας».

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Παράλληλα, συνεχίζονται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, που εφαρμόστηκαν πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2021 στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων.

Στόχος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, «η ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών, μεταξύ των οποίων οι ψηφιακές ικανότητες, η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα για μάθηση», μέσω της εισαγωγής νέων θεματικών όπως ρομποτική, επιχειρηματικότητα, οδική ασφάλεια, σεξουαλική αγωγή, οικολογική συνείδηση, κ.ά.

Διορισμοί και κενά

«Στόχος μας είναι το φαινόμενο των αναπληρωτών να εξαλειφθεί σταδιακά από μόνιμους διορισμούς», επισημαίνει ο κ. Κόπτσης και σημειώνει ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια διορίστηκαν 25.000 εκπαιδευτικοί. «Έχουμε καλύψει το σύνολο των οργανικών κενών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μένουν ελάχιστα οργανικά κενά στην Πρωτοβάθμια και την Ειδική Αγωγή».

«Εισάγαμε στο σχεδιασμό μας μία συμπεριληπτική εκπαίδευση, διορίζοντας ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εισάγοντας νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρία. Επίσης, εντάξαμε με έναν εξαιρετικό προγραμματισμό το σύνολο των προσφύγων μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα με ίδρυση τμημάτων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα και επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς για τους πρόσφυγες μαθητές μας» αναφέρει ο γγ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και προσθέτει:

«Φέτος σε μία άριστη συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης δημιουργούμε συνθήκες κάλυψης όλων των κενών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Είμαστε πανέτοιμοι και βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο ώστε 31 Αυγούστου να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους, τα βιβλία στα θρανία τους και όλο το μεταρρυθμιστικό μας έργο σε εφαρμογή».

Σχετικά με το φαινόμενο καθηγητές να απασχολούνται σε δυο και τρία σχολεία μιας περιοχής, ο κ. Κόπτσης εξηγεί: «Κάποιες ειδικότητες δεν συμπληρώνουν το ωράριό τους σε ένα σχολείο εξαιτίας τού ότι υπάρχουν λίγες διαθέσιμες ώρες για τη διδασκαλία κάποιων διδακτικών αντικειμένων ή γιατί υπάρχουν επιπλέον εκπαιδευτικοί στην ειδικότητα αυτή. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να συμπληρώσουν το ωράριο. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε να απασχολούνται οι εκπαιδευτικοί αυτοί σε σχολεία όπου απαιτείται ελάχιστη μετακίνηση, δηλαδή σε όμορα σχολεία».

