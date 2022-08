Υγεία - Περιβάλλον

Kορονοϊός - Χανιά: Στη ΜΕΘ βρέφος 5 ημερών

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του βρέφους. Τι ανέφερε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.



Στη ΜΕΘ Νεογνών στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύεται ένα νεογέννητο μόλις 5 ημερών το οποίο διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, σημείωσε πως το νεογέννητο έφτασε την Παρασκευή στο νοσοκομείο και κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών. Η κατάσταση της υγείας του είναι καλή αφού έχει ήπια συμπτώματα.

Την ίδια ώρα και η μητέρα του βρέφους είναι θετική στον κορονοϊό.

Ο διοικητής σημείωσε πως παράλληλα πως έχουν μειωθεί σημαντικά οι νοσηλείες καθώς 11 άτομα νοσηλεύονται στην covid κλινική. Στην παιδιατρική covid νοσηλεύονται 3 παιδιά και στη ΜΕΘ covid 4 άτομα, ενώ στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών covid νοσηλεύεται το κοριτσάκι 5 ημερών που εισήχθη την Παρασκευή.

