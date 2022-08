Κοινωνία

Φωτιά στη Βασιλική Λακωνίας - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Στην περιοχή επιχειρούν επίγεια αλλά και εναέρια μέσα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βασιλική Λακωνίας το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επί τόπου επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 13 οχήματα.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 αεροσφάκη και 1 ελικόπτερο. Σημαντική και η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ αλλά και 14 Φιλανδών πυροσβεστών.

