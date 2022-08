Κόσμος

Μπλίνκεν: Ανεύθυνη ενέργεια τα αντίποινα της Κίνας στις ΗΠΑ

Τι δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών για τις κινήσεις της Κίνας να διακόψουν τους διαύλους επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, κατηγόρησε σήμερα την Κίνα για «ανεύθυνες ενέργειες», με τη διακοπή βασικών διαύλων επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, και δήλωσε ότι οι πρόσφατες ενέργειες του Πεκίνου στην Ταϊβάν καταδεικνύουν ότι απομακρύνεται από την πρακτική της ειρηνικής επίλυσης προβλημάτων και κινείται προς την κατεύθυνση της χρήσης βίας.

Τα σχόλιά του έγιναν ενώ κινεζικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία πραγματοποίησαν σήμερα προσομοιωτική άσκηση για επίθεση στην Ταϊβάν, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι από την Ταϊπέι, στο πλαίσιο των ενεργειών του Πεκίνου ύστερα από την επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα αντίποινα της Κίνας με την αναστολή διμερών διαδικασιών σε οκτώ βασικούς τομείς, όπως στην άμυνα, τα ναρκωτικά, το διασυνοριακό έγκλημα και την κλιματική αλλαγή, είναι μεταξύ των κινήσεων που θα αποτελέσουν τιμωρία για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου στη Μανίλα.

«Αυτές περιλαμβάνουν αρκετούς στρατιωτικούς διαύλους, που είναι κρίσιμης σημασίας για την αποφυγή πιθανής παρανόησης και κρίσης», δήλωσε.

«Η αναστολή της συνεργασίας για το Κλίμα δεν τιμωρεί τις ΗΠΑ, τιμωρεί τον κόσμο, ιδιαίτερα τον αναπτυσσόμενο. Δεν θα πρέπει να έχουμε ως όμηρο τη συνεργασία σε θέματα που προκαλούν παγκόσμια ανησυχία εξαιτίας των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών μας».

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ήταν σημαντικός τομέας συνεργασίας μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ακούν συμμάχους να εκφράζουν ανησυχίες για τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές, όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, αλλά σημείωσε πως η Ουάσινγκτον θα παραμείνει σταθερή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κατάσταση.

Ο Αμερικανός υπουργός δήλωσε πως σε περιφερειακή σύνοδο στην Καμπότζη είχε μεταφέρει στον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να κρατήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να αποφευχθούν λάθος υπολογισμοί.

«Άρα, ας είμαι σαφής, οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον της Ταϊβάν, της περιοχής, ή της δικής τους εθνικής ασφάλειας να κλιμακωθεί η κατάσταση», δήλωσε ο ίδιος.

«Θα κρατήσουμε ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Κίνα, με στόχο να αποφευχθεί κλιμάκωση εξαιτίας παρεξήγησης ή παρανόησης».

Και πρόσθεσε: «Η διατήρηση του διαλόγου είναι αναμφισβήτητα ακόμα πιο σημαντική όταν διανύουμε μια περίοδο υψηλών εντάσεων…Επιδιώκουμε την αποκλιμάκωση αυτών των εντάσεων. Και πιστεύουμε ότι ο διάλογος είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε αυτό».

