Παρακολουθήσεις: Παρέμβαση Μητσοτάκη την Δευτέρα για την υπόθεση

Ο πρωθυπουργός δεν θα περιμένει την επανέναρξη της Βουλής για να τοποθετηθεί επί των πρόσφατων εξελίξεων. "Πυρά" από τα κόμματα.

Μαίνονται οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό, μετά τις παραιτήσεις Δημητριάδη και Κοντολέων. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά την παραδοχή της παρακολούθησης του κινητού του τηλεφώνου, ζήτησε να συσταθεί άμεσα εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Το Μαξίμου ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τοποθετηθεί με δήλωση για την υπόθεση Ανδρουλάκη την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός δεν θα περιμένει την επανέναρξη της Βουλής για να τοποθετηθεί επί των πρόσφατων ραγδαίων εξελίξεων αλλά θα κάνει δήλωση τη Δευτέρα για την υπόθεση της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη.

Η κυβέρνηση λέει «ναι» στη σύσταση Εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα κατατεθεί επισήμως.

Παράλληλα, συναινεί και στη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, καλώντας ωστόσο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ να παραστεί προσωπικά, αυτή τη φορά.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης οφείλει να παραιτηθεί μετά την πρωτοφανή θεσμική εκτροπή

«Αν κάποιος οφείλει να παραιτηθεί για τη προφανή δημοκρατική εκτροπή, αυτός δεν είναι ο διοικητής της ΕΥΠ ούτε ο αντ' αυτού του πρωθυπουργού, αλλά ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά τη σημερινή συνεδρίασηήτης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι θεωρεί αυτονόητη τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής από την παρούσα Βουλή και δεσμεύεται παράλληλα και για τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής «από την επόμενη Βουλή με προοδευτική πλειοψηφία, ώστε όσοι παραβίασαν συνειδητά τις βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας του Πολιτεύματος να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη».

Απάντηση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ

Απάντηση στα όσα αναφέρει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ δίνει η Νέα Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η ΝΔ στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η θέση της Κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε ήδη από χθες, είναι ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, στο πλαίσιο που θέτει ο νόμος και η φύση των ζητημάτων. Οι απαντήσεις θα δοθούν με το δέοντα τρόπο και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Η Κυβέρνηση χειρίζεται όλα τα θέματα, πόσω μάλλον τέτοια, με θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τηρώντας αυστηρά όσα ορίζει ο νόμος. Όσο και αν επιδιώκουν ορισμένοι δημιουργώντας σύγχυση να προκαλέσουν εντελώς ανυπόστατους συνειρμούς, οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης θα φανούν. Κι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για Προανακριτική Επιτροπή, οι πολίτες διαθέτουν θεσμική μνήμη και θυμούνται ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να στηρίζει Υπουργούς της Κυβέρνησης του οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος».

Μάντζος «Πόσα γνώριζε ο Έλληνας πρωθυπουργός και από πότε;»

«Χθές αποκαλύφθηκε ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε τις επικοινωνίες Έλληνα Ευρωβουλευτή μάλιστα την περίοδο -δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι αυτό- που επιχειρήθηκε να παγιδευτεί και το κινητό του κ. Ανδρουλάκη με το κακόβουλο λογισμικό Predator» ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος σε σημερινή του παρέμβαση στην ΕΡΤ1 προσθέτοντας ότι «παραιτήθηκε ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης το alter ego του Πρωθυπουργού, συγγενής και στενός συνεργάτης του. Το δεύτερο πρόσωπο ήταν ο κ. Παναγιώτης Κοντολέων, για τα μάτια του οποίου η κυβερνητική πλειοψηφία ψήφισε μόνη της τη μείωση των τυπικών προσόντων ώστε η επιλογή του κ. Πρωθυπουργού, ο κ. Κοντολέων, να τοποθετηθεί σε αυτή τη νευραλγική θέση».

«Η ΕΥΠ ανήκει στο στενό πυρήνα του πολυδιαφημισμένου «επιτελικού κράτους», στο γραφείο του Πρωθυπουργού και πολιτικός προϊστάμενος της είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όταν η ΕΥΠ προχωρά σε παρακολουθήσεις σημαινόντων προσώπων, πολιτικών, δημοσιογράφων, το ελάχιστο που πρέπει να πράξει είναι να ενημερώσει τον πολιτικό της προϊστάμενο. Πόσα γνώριζε ο Έλληνας πρωθυπουργός και από πότε; Αυτό το καίριο ερώτημα δεν θα απαντηθεί όπως θέλει η κυβέρνηση αλλά όπως ορίζει ο Νόμος και το Σύνταγμα» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σχολιάζοντας τη στάση των κυβερνητικών στελεχών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Μάντζος είπε «αυτή τη φορά ο κ. Γεραπετρίτης ας έρθει πλάι στον Διοικητή της ΕΥΠ και ας πει όλη την αλήθεια που δεν είπαν εννέα ημέρες πριν, ενώ χθες έψαχνε με sms τον κ.Ανδρουλάκη να τον ενημερώσει για κάτι που ήταν σε γνώση της Κυβέρνησης εδώ και μέρες».





