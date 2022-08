Κοινωνία

Βόλος: Καταγγελία για παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών από 50χρονο

Τι ανέφεραν τα τρία ανήλικα κορίτσια για το περιστατικό.

Καταγγελία για παρενόχληση τριών ανήλικων κοριστών από άγνωστο μεσήλικα άνδρα κάνουν με ανάρτησή τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης οι Μαχητικές και Ελεύθερες Βόλου.

Όπως αναφέρουν στις 8 το απόγευμα της Πέμπτης στο δρόμο πάνω από τις Πλάκες, ένας άγνωστος άντρας γύρω στα 50, κοντός και μεσαίου βάρους, με γκρίζα μαλλιά και λίγη φαλάκρα, πλησίασε τρία ανήλικα έφηβα κορίτσια και, ενώ πρώτα τις είχε ακολουθήσει, τους μίλησε, τις πήρε αγκαλιά χωρίς να τις ρωτήσει προσπαθώντας να τις ακουμπήσει σε επίμαχα σημεία του σώματος τους και τους πρότεινε να τις πάει βόλτα με το αυτοκίνητο στο Βόλο με τη δικαιολογία να μην πάνε μόνες τους.

Τα κορίτσια ένιωσαν άβολα και αρνήθηκαν την πρόταση. Όταν εκείνες έφυγαν, εκείνος συνέχισε να τις παρακολουθεί πίσω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

«Δημοσιοποιούμε το γεγονός σε περίπτωση που ο εν λόγω άντρας έχει ή θα προσεγγίσει και άλλα άτομα και συμβουλεύουμε να ενημερώνεται η αστυνομία (στο νούμερο 100) όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά», τονίζει η ομάδα γυναικών.

