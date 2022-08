Παράξενα

Ελασσόνα: Συνελήφθη γιατί... έκλεβε καντήλια από νεκροταφείο

Πώς κατάφεραν να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Συνελήφθη χθες (05-08-2022) το μεσημέρι στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι, όπως προέκυψε, λίγο νωρίτερα αφαίρεσε 15 χάλκινα καντήλια από μνήματα κοιμητηρίου της περιοχής.

Επιπλέον, σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν -13- χάλκινα καντήλια και -13- ποτήρια – κυτία που τοποθετούνται εντός αυτών, τα οποία όπως εξακριβώθηκε, ο δράστης είχε αφαιρέσει από το ίδιο κοιμητήριο σε προγενέστερο χρόνο.

Όλα τα προαναφερόμενα καντήλια κατασχέθηκαν.

