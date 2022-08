Πολιτική

Ερντογάν: Γερμανία και Γαλλία εργαλεία της ελληνικής - ελληνοκυπριακής προπαγάνδας

«Πυρά» κατά της Γερμανίας και της Γαλλίας από τον Τούρκο Πρόεδρο σε δηλώσεις του, εν πτήσει, επιστρέφοντας από το Σότσι.

«Πυρά» κατά της Γερμανίας και της Γαλλίας εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του κατά την επιστροφή του από το Σότσι, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του εν πτήσει, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «δυστυχώς η Γερμανία και η Γαλλία είναι εργαλεία της ελληνοκυπριακής - ελληνικής προπαγάνδας». «Είναι απαράδεκτο να επικρίνεται η χώρα μας με ανακριβείς εκτιμήσεις ενώ συγχωρούνται τα βήματα της Ελλάδας που αγνοούν το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

Για τον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου είπε ότι «έχει ιδιαίτερη σημασία στην ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας. Ο στόχος μας είναι να θέσουμε σε λειτουργία τον πρώτο αντιδραστήρα του Άκκουγιου το 2023. Συζητήσαμε αυτά τα θέματα για άλλη μια φορά στις συνομιλίες μας με τη ρωσική πλευρά. Λένε ότι ‘25 χιλιάδες άνθρωποι είναι σήμερα δεν εργάζονται, αυτό το μέρος είναι κλειστό’. Εγώ δεν δέχτηκα κάτι τέτοιο, ούτε και η ρωσική πλευρά. Δουλεύουν. Τώρα, την επόμενη εβδομάδα, όταν θα πάω να δω το γεωτρύπανο Αμπντουλχμαμίντ Χαν στο λιμάνι Τασουτσού της Μερσίνης, θα πάω και στο Άκκουγιου την ίδια μέρα. Θα παρακολουθήσω προσωπικά τις εργασίες στο Άκκουγιου με την αντιπροσωπεία μου. Μετά από αυτό, θα ενημερώσω τον κ. Πούτιν για την τρέχουσα κατάσταση εκεί. Με βάση αυτό, θα πω ας καθορίσουμε τον οδικό μας χάρτη. Με άλλα λόγια, δεν δέχονται ούτε εκείνοι με τίποτα να σταματήσουν τη διαδικασία εκεί».

Κληθείς να σχολιάσει την παραίτηση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ελλάδας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «δεν ανακατεύομαι στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας. Αυτή είναι η εσωτερική τους υπόθεση».

Τέλος, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι υπενθύμισε για άλλη μια φορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι μπορούν να φιλοξενήσουν συνάντησή του με τον Ουκαρνό Πρόεδρο Ζελένσκι. «Θα συνεχίσουμε να προωθούμε τον διάλογό μας με τη γείτονά μας στη Μαύρη Θάλασσα, τη Ρωσία, σε όλους τους τομείς προκειμένου να συμβάλουμε στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη», ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν.

