Επιθέσεις στη Γάζα - “Φρουροί της Επανάστασης”: “Bαρύ” το τίμημα για το Ισραήλ

Σήμερα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τη Γάζα και Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα για τις τελευταίες του επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οι Ισραηλινοί θα πληρώσουν ένα ακόμη βαρύ τίμημα για το πρόσφατο έγκλημά τους», ανέφερε ο Χοσεΐν Σαλαμί, αναφερόμενος στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, καθώς συναντήθηκε με τον ηγέτη της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ζιάντ Αλ-Ναχάλα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν.

Σήμερα, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν τη Γάζα και Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν ρουκέτες κατά του Ισραήλ, μετά από μια ισραηλινή επιχείρηση κατά της ένοπλης οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ.

