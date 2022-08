Υγεία - Περιβάλλον

Θρίλερ με τα αίτια θανάτου της 3χρονης που νοσηλευόταν με κορονοϊό

Νέα στοιχεία προκύπτουν για το θάνατο του 3χρονου κοριτσιού, που άφησε την τελευταία του πνοή, στο νοσοκομείο Παίδων.



Νέα στοιχεία προκύπτουν για το θάνατο του τρίχρονου κοριτσιού, που άφησε την τελευταία του πνοή, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".

H ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία του θανάτου του μικρού κοριτσιού που είχε βρεθεί θετικό στον κορονοϊό.

Εκτιμάται ότι η εγκεφαλίτιδα προκάλεσε την επιδείνωση της υγείας του παιδιού που τελικά έχασε τη μάχη, αλλά εξετάζεται και το ενδεχόμενο της μυοκαρδίτιδας που οδήγησε σε ανακοπή.

Το παιδί είχε μεταφερθεί αρχικά στο Θριάσειο την Πέμπτη σε βαριά κατάσταση, εκεί έγινε ανάταξη και στη συνέχεια μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο Παίδων και δυστυχώς το μεσημέρι της Παρασκευής κατέληξε.

