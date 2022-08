Life

Σακίρα: H αμύθητη περιουσία της ποπ σταρ (βίντεο)

Η Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα, βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για φορολογική απάτη αξίας 14,5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ισπανική κυβέρνηση.

Η Κολομβιανή ποπ σταρ Σακίρα, βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για φορολογική απάτη αξίας 14,5 εκατομμυρίων ευρώ προς την ισπανική κυβέρνηση, ενώ ζούσε στη Βαρκελώνη μεταξύ 2012 και 2014. Εκείνη απέρριψε την πρόταση για συμβιβασμό υποστηρίζοντας την αθωότητά της.

Η Βαρκελώνη ήταν η κύρια κατοικία της τραγουδίστριας για πολλά χρόνια, καθώς ζούσε σε μία πολυτελή έπαυλη με τον πρώην σύντροφό της Ζεράρ Πικέ (Gerard Pique) και τους δύο γιους τους αλλά αυτό δεν είναι το μόνο πολυτελές σπίτι που ανήκει στην τραγουδίστρια.

Αγρόκτημα στην Ουρουγουάη

Στο παρελθόν η Σακίρα μοιραζόταν ένα αγρόκτημα στο μικρό ψαροχώρι Faro Jose Ignacio στην Ουρουγουάη με τον πρώην σύντροφό της δικηγόρο Αντόνιο ντι λα Ρούα (Antonio de la Rua), 12 στρεμμάτων. Διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, ξενώνα, στούντιο ηχογράφησης, κινηματογράφο και γυμναστήριο. Όταν η Σακίρα και ο Αντόνιο χώρισαν το 2010, υπήρξε έντονη διαμάχη για την φάρμα η οποία ήταν διαθέσιμη προς ενοικίαση μέχρι πρόσφατα.



Έπαυλη 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι Μπιτς

Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Σακίρα αγόρασε μια διώροφη έπαυλη αξίας 3,4 εκατομμυρίων δολαρίων 780 τμ στο Μαϊάμι Μπιτς, η οποία διαθέτει ενιαίο σαλόνι και τραπεζαρία, έξι υπνοδωμάτια και οκτώ μπάνια. Η τραγουδίστρια νοίκιασε το ακίνητο για 45.000 δολάρια το μήνα το 2013, πριν αποφασίσει να το πουλήσει για 14,95 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι σήμερα το ακίνητο δεν έχει βρει αγοραστή και η τιμή του έχει πέσει στα 12,99 εκατομμύρια δολάρια.

Ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Το 2011, η λατίνα σταρ φέρεται να ένωσε τις δυνάμεις της με τον Ρότζερ Γουώτερς (Roger Waters) των Pink Floyd και τον Ισπανό τραγουδιστή Αλεχάντρο Σανθ (Alejandro Sanz) και αγόρασαν ένα ιδιωτικό νησί προς 15 εκατ. δολάρια στις Μπαχάμες, όπου σχεδίαζαν να χτίσουν πολυτελή ξενοδοχεία, διαμερίσματα, στούντιο και γκαλερί τέχνης, δημιουργώντας το απόλυτο καταφύγιο καλλιτεχνών. Σήμερα το νησί είναι προς πώληση.

Έπαυλη στη Βαρκελώνη

Μια έπαυλη 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βαρκελώνη βρίσκεται στο επίκεντρο της τρέχουσας δικαστικής διαμάχης της ποπ σταρ, καθώς κατηγορείται ότι εξαπάτησε την ισπανική κυβέρνηση για φόρους ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ζούσε στη Βαρκελώνη. Αναφέρεται ότι δήλωσε τις Μπαχάμες ως κύριο τόπο κατοικίας της από το 2012 έως το 2014, ενώ οι Ισπανοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι ήταν η Ισπανία.

Το πολυτελές σπίτι επτά υπνοδωματίων βρίσκεται στη γειτονιά Pedralbes και έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα καλύτερα σπίτια της πόλης. Εκτείνεται σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα με δύο κουζίνες, πισίνα και γυμναστήριο.

