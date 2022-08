Κοινωνία

Αίγινα: Πρόσκρουση επιβατικού πλοίου στο λιμάνι

Πόσους επιβάτες μετέφερε το πλοίο. Πώς συνέβη η πρόσκρουση.

Δεν απέπλευσε το E/Γ-O/Γ AΠOΛΛΩN EΛΛAΣ από την Αίγινα, αφότου προσέκρουσε στην προβλήτα του Λιμανιού της Αίγινας, ενώ επιχειρούσε πρόσδεση.

Το εν λόγω πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιά – Αίγινα, μεταφέροντας 591 επιβάτες, οι οποίοι και αποβιβάστηκεν με ασφάλεια.

Οι αναμένοντες προς επιβίβαση προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

πηγή: aiginaportal.gr

