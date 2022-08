Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Τα γυρίσματα της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;» ξεκίνησαν και οι ζωές δύο οικογενειών άρχισαν να αναστατώνονται λόγω μιας αναγκαστικής συγκατοίκησης!

Οι πρωταγωνιστές της νέας κωμικής σειράς του AΝΤ1 μπήκαν στους ρόλους τους και τα απολαυστικά τους μπλεξίματα είναι ακόμα στην… αρχή!



16 χρόνια πριν, εξαιτίας μίας συνωνυμίας, δύο μωρά μπερδεύονται στο μαιευτήριο και μεγαλώνουν με τη λάθος οικογένεια.

16 χρόνια μετά, όταν το λάθος αποκαλύπτεται, οι πλούσιοι αριστοκράτες Παπαδόπουλοι θα αναγκαστούν να φιλοξενήσουν, στην έπαυλή τους, τους φτωχούς και άξεστους Παπαδόπουλους, για χάρη των… γιων τους.

Πώς θα εξελιχθεί η συμβίωση δύο τελείως διαφορετικών κόσμων;

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» έρχεται τον Σεπτέμβριο του 2022 στον ΑΝΤ1 για να χαρίσει στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές γέλιου.

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Το «ΠΟΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ;» είναι παραγωγή της TANWEER PRODUCTIONS και θα προβληθεί στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, τη σεζόν 2022-2023.

#PoiosPapadopoulos

