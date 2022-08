Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Πρόστιμα σε πρατήρια υγρών καυσίμων και εταιρεία εμπορίας κρεάτων

«Καμπάνα» σε πρατήρια υγρών καυσίμων και σε εταιρεία εμπορίας κρεάτων επιβλήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Πρόστιμο ύψους 11.645 ευρώ επιβάλλεται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, σε εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας κρεάτων στο Περιστέρι, διότι σε έλεγχο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού επιβάλλονται 4 πρόστιμα, 5.000 ευρώ έκαστο, σε πρατήρια καυσίμων σε Ρόδο, Σπάρτη, Ναύπλιο και Νάξο για αθέμιτη κερδοφορία.

Επιπλέον, απευθύνονται συστάσεις σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Ναύπλιο, και σε ένα κατάστημα εμπορίας επεξεργασίας κρεάτων στην Αθήνα ώστε να παύσουν την παράνομη πρακτική αποκόμισης οφέλους υπέρ του κανονικού.?