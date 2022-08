Τοπικά Νέα

Χαλκίδα: Φωτιά κοντά στο νοσοκομείο (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 06-08 στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 16.00 το απόγευμα λόγω βλάβης σε κολόνα της ΔΕΗ καίγοντας χαμηλή βλάστιση κοντά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά.

