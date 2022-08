Κοινωνία

Βόρεια Ελλάδα: “Μάστιγα” οι επιθέσεις κατά μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο αιματηρά περιστατικά στο Κιλκίς με διαφορά μόλις λίγων ωρών. Η επίμονη δράση των συμμοριών.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Διαστάσεις λαμβάνει η δράση συμμοριών, οι οποίες αποτελούνται από αλλοδαπούς που επιτίθενται σε ομοεθνείς τους που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα από τη βόρεια Ελλάδα. Πριν από μία εβδομάδα στο Κιλκίς σημειώθηκαν δύο αιματηρά περιστατικά με διαφορά λίγων ωρών.

Μετανάστες που κινήθηκαν προς τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, έχουν πέσει θύματα συμμορίας αλλοδαπών. Έχουν ξυλοκοπηθεί άσχημα και τους κρατούν παρά τη θέληση τους.

Ο Θοδωρής Καραγιάννης, δικηγόρος, εξηγεί ότι, «είναι γνωστό ότι στη Βόρεια Ελλάδα με ορμητήριο τη Θεσσαλονίκη, δρα ομάδα εγκληματική ομάδα αλλοδαπών με επικεφαλής από το Ιράκ και τη Συρία που έχουν ως αντικείμενο εγκληματικές πράξεις όπως απαγωγές. Αυτοί οι άνθρωποι διαπράττουν εγκλήματα τόσο μέσα στη Θεσσαλονίκη όσο και στα σύνορα, με αλλοδαπούς που θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα».

Οι συμμορίες διαπράττουν, απαγωγές, ληστείες και κλοπές, με την βία σε ορισμένες περιπτώσεις να ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

«Μαζί με τις απαγωγές διαπράττονται σωρεία άλλων αδικημάτων όπως η άσκηση βίας, βιασμών σεξουαλικών παρενοχλήσεων και άλλα», συμπληρώνει ο Θ. Καραγιάννης.

Στις 31 Ιουλίου σημειώθηκαν δύο επιθέσεις με διαφορά λίγων ωρών στην περιοχή του Κιλκίς. Τα περιστατικά δεν φαίνεται να συνδέονται, ωστόσο αποτυπώνουν την αγριότητα των επιθέσεων. Στην πρώτη χρονικά περίπτωση, ένας 23χρονος πακιστανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του, όταν ο ίδιος και η παρέα του δέχθηκαν, επίθεση με ρόπαλα, από ομάδα αλλοδαπών. Η Αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες από το Αφγανιστάν και έναν από τη Συρία.

«Δυστυχώς την περιοχή λυμαίνονται πάρα πολλοί από αυτούς είναι και ο χώρος έτσι που προσφέρεται για να δρουν τέτοια άτομα…Όλα αυτά έχουν συμβεί κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Τα δύο τελευταία περιστατικά συνέβησαν έξω από το χωριό Μικρόδασος», λέει ο δήμαρχος Παιόνιας, Κωνσταντίνος Σιωνίδης στον ΑΝ1.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά επίθεση σε βάρος μίας 30χρονης από το Λίβανο, η οποία κατευθυνόταν προς τα σύνορα μαζί με τον σύζυγο της και τα πέντε ανήλικα παιδιά της. Ένας εκ των διακινητών επιτέθηκε στην εγκυμονούσα, χτυπώντας τη βίαια για να της αποσπάσει 2000 ευρώ που είχε πάνω της. Η γυναίκα, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, διαπίστωσε ότι είχε διακοπεί η κύησή της. Οι δράστες συνελήφθησαν άμεσα από τους αστυνομικούς.

Οι μετανάστες ακολουθούν δρόμους πλάι σε σιδηροδρομικές γραμμές προκειμένου να μην χάσουν τον προσανατολισμό τους προς τα σύνορα. Αυτό το γνωρίζουν τα κυκλώματα και τους στήνουν ενέδρες.

«Σε πολλές περιπτώσεις αναλαμβάνουν έναντι τιμήματος να τους οδηγήσουν στα σύνορα, λαθραία, πολλές φορές οι άλλοι δεν έχουν να πληρώσουν το ποσό που ζητάνε και καταλήγουμε σε τέτοιου είδους περιστατικά», αναφέρει ο Κ.Σιωνίδης.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, ξεκίνησε από το 2015 και τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ειδομένη, τα τελευταία δύο χρόνια, εκφράζεται πιο βίαια και πιο συχνά.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο Βόλου

Περιστέρι - Δολοφονία 17χρονης: Πώς εντοπίστηκε στην Βόρεια Μακεδονία ο σύντροφός της

Αντικαπνιστικός νόμος: Έλεγχοι και πρόστιμα σε επιχειρήσεις