Τσίπρας: Αντί για ψέματα και συγγνώμες, να μας πουν πόσοι ακόμα παρακολουθήθηκαν

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ευθείες κατηγορίες προς τον Πρωθυπουργό.

Για «μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική αλαζονεία, από έναν πρωθυπουργό που νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει», κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε on camera δήλωσή του, στον απόηχο του σκανδάλου των παρακολουθήσεων και των δύο ηχηρών παραιτήσεων, του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντος.

Κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι λέει συνειδητά ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνει: ο κ. Μητσοτάκης «δήθεν δεν ήξερε, ενώ ο ίδιος άλλαξε το νόμο ώστε να μην επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να πει σε κάποιον ότι παρακολουθήθηκε κι αυτό μόλις του έγινε γνωστή η πρώτη καταγγελία». «Δεν ήξερε, ενώ είχε αναλάβει από την πρώτη μέρα ο ίδιος την ευθύνη της ΕΥΠ. Δεν ήξερε και τι νομοθετούσε; Ποιος μπορεί να τον πιστέψει;», τονίζει.

«Καμιά υποκριτική συγγνώμη δεν μπορεί να σβήσει το τραύμα που έχει επιφέρει στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος», δηλώνει και προσθέτει: «σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σήμερα ως αντιπολίτευση, αλλά και αύριο ως προοδευτική κυβέρνηση, για να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει δημοκρατική αναμόρφωση του καθεστώτος της ΕΥΠ».

«Με μια πλειοψηφία δημοκρατικής λογικής και θεσμικής ευαισθησίας, που έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί το Κράτος Δικαίου στην Ελληνική Δημοκρατία, είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση:

«Η κακοποίηση του κράτους δικαίου από το καθεστώς Μητσοτάκη, με τις παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών, προσβάλλει βάναυσα τη δημοκρατία μας.

Κάτι που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Δεν πρόκειται για μέγα και ασυγχώρητο λάθος. Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική αλαζονεία, από έναν πρωθυπουργό που νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει.

Και όταν φανερώθηκε, είπε τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του, συνειδητά ψέματα για να καλυφθεί. Και σήμερα συνεχίζει με ψέμα πάνω στο ψέμα.

Ότι δήθεν δεν ήξερε, ενώ ο ίδιος άλλαξε το νόμο ώστε να μην επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να πει σε κάποιον ότι παρακολουθήθηκε κι αυτό μόλις του έγινε γνωστή η πρώτη καταγγελία.

Δεν ήξερε, ενώ είχε αναλάβει από την πρώτη μέρα ο ίδιος την ευθύνη της ΕΥΠ. Δεν ήξερε και τι νομοθετούσε; Ποιος μπορεί να τον πιστέψει;

Αλλά ακόμα και αν κάποιος τον πιστεύει, η ανεπάρκειά του είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Δεν είναι απλά πολιτικά υπόλογος, είναι και ηθικά έκθετος. Και καμιά υποκριτική συγγνώμη δεν μπορεί να σβήσει το τραύμα που έχει επιφέρει στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.

Αντί για συγγνώμες και ψέματα, λοιπόν, ας μας πει έστω και τώρα όλη την αλήθεια.

Ποιοι ακόμα πολιτικοί και δημοσιογράφοι παρακολουθήθηκαν από το καθεστώς που επιχείρησε να στήσει.

Σε κάθε περίπτωση ας γνωρίζει ότι η αλήθεια θα έρθει στο φως.

Είναι θέμα ελευθερίας και ασφάλειας.

Είναι θέμα δημοκρατίας.

Σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σήμερα ως αντιπολίτευση, αλλά και αύριο ως προοδευτική κυβέρνηση, για να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει δημοκρατική αναμόρφωση του καθεστώτος της ΕΥΠ.

Με μια πλειοψηφία δημοκρατικής λογικής και θεσμικής ευαισθησίας, που έχει ανάγκη ο τόπος. Γιατί το Κράτος Δικαίου στην Ελληνική Δημοκρατία, είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη».

«Η Κυβέρνηση έχει εξαρχής ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε. Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τον δέοντα τρόπο: με πλήρη θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Στο τέλος της ενδελεχούς διερεύνησης θα γίνει η οριστική πολιτική αποτίμηση και θα φανεί ποιος είναι πραγματικά συνεπής στους θεσμούς -ιδιαίτερα όταν έχει την ευθύνη διακυβέρνησης- και υπέρμαχος της αλήθειας», απάντησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου στον Αλέξη Τσίπρα.

