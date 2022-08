Τεχνολογία - Επιστήμη

Έμφραγμα – εγκεφαλικό: “Θαυματουργή” συσκευή τα προβλέπει (βίντεο)

Με τεστ για Covid- 19 μοιάζει η μικρή συσκευή που ανιχνεύει τυχόν θρομβώσεις στο κυκλοφορικό.

Μία μικρή, αλλά θαυματουργή συσκευή μπορεί να αποβεί σωτήρια για κάποιον ασθενή, που θα υποστεί έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Κάτι που έπαθε ο Μάικλ Άνταμς, που όμως γλίτωσε, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά της συζύγου του.

«Καθόλου πόνος, απλά λιποθυμάς. Έχεις φύγει. Αν δεν σε προσέξει κάποιος ή αν δεν είναι κάποιος μαζί σου, θα έλεγα ότι απλά ‘φεύγεις’», λέει ο Μάικλ Άνταμς.

Ο 78χρονος διαγνώστηκε με ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει θρόμβους στην καρδιά του.

Ένα τεχνολογικό επίτευγμα που θα τον προειδοποιεί έγκαιρα για τον εάν διατρέχει κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού, βρίσκεται ψηλά στις επιθυμίες του.

Ο Δρ Άρνολντ Λίνινγ Τζου, του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, εξηγεί πως «το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι, υπάρχει πάντα αβεβαιότητα και όλα γίνονται απροσδόκητα. Ο κόσμος ήταν ενήμερος για τους θρόμβους».

Ανιχνεύοντας μικρές αλλαγές στο αίμα, μέσω ενός τεστ με το τσίμπημα καρφίτσας, Αυστραλοί επιστήμονες επιδιώκουν να λαμβάνουν έγκαιρα τα προειδοποιητικά σημάδια. Ο τρόπος λειτουργίας της μικροσυσκευής είναι παρόμοιος, με τα τεστ κατά της COVID-19.

Ο επικεφαλής της καρδιολογικής κλινικής Νορθ Σορ εξηγεί πως, «αυτή η νέα συσκευή ελέγχει το κυκλοφορικό της καρδιάς κι έχει τις δυνατότητες να αναγνωρίσει τέτοια συμπτώματα σε καθημερινή βάση, οπότε και αλλάζει το ρίσκο. Οπότε, μπορεί σήμερα το κυκλοφορικό σου να είναι εντάξει κι αύριο όχι».

Για τους καρδιολόγους αυτή η συσκευή θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην ιατρική βιομηχανία, αφού απώτερος στόχος τους είναι να δημιουργηθεί εξατομικευμένο προφίλ αίματος για κάθε ασθενή.

