Αγία Παρασκευή: δεκαεπτάχρονοι λήστεψαν ανήλικο με πλαστικό σφυρί και γκλοπ

Τι ακριβώς συνέβη και πώς επιτέθηκαν στον ανήλικο οι επίσης ανήλικοι δράστες.



Χειροπέδες σε δυο 17χρονους με την κατηγορία της ληστείας κατά συναυτουργία πέρασαν αστυνομικοί της ασφάλειας στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το βράδυ της 4ης Αυγούστου, οι ανήλικοι ήταν μέσα σε αυτοκίνητο και κινούνταν στην Αγία Παρασκευή. Κάποια στιγμή προσέγγισαν το ανήλικο θύμα και με χρήση αντικειμένων (πλαστικό σφυρί και γκλομπ), το ακινητοποίησαν και του έκλεψαν ταυτότητα, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.

Το παιδί μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθεί από συγγενικό του πρόσωπο σε νοσοκομείογια την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα στελέχη της Ασφάλειας κατάφεραν να συλλάβουν δύο εκ των δραστών ηλικίας 17 ετών.

Τον έναν αναγνώρισε το θύμα ενώ ο δεύτερος ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς.

Αναζητούν άλλους δύο νεαρούς που ήταν στο αυτοκίνητο και επιτέθηκαν στον ανήλικο

