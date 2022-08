Κόσμος

Ισραήλ: Παλαιστινιακές ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Τελ Αβίβ, για πρώτη φορά από την έναρξη της πολεμικής κλιμάκωσης.





Τεταμένη παραμένει η κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας. Οι σειρήνες του συναγερμού ήχησαν στο Τελ Αβίβ, για πρώτη φορά από την έναρξη της πολεμικής κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), οι σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ για ρουκέτες που εκτοξεύει από τη Λωρίδα της Γάζας η Ισλαμική Τζιχάντ κατά του ισραηλινού εδάφους.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι σειρήνες συναγερμού στο Τελ Αβίβ, ήχησαν για πρώτη φορά από τότε που αναζωπυρώθηκε η ένταση με την οργάνωση του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε σύντομη ανακοίνωση, ο στρατός διευκρινίζει ότι οι σειρήνες ήχησαν στον τομέα του Γκους Νταν, κοντά στο Τελ Αβίβ.

Αγία Παρασκευή: δεκαεπτάχρονοι λήστεψαν ανήλικο με πλαστικό σφυρί και γκλοπ

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: “Μαλώσαμε και τη σκότωσα” - Η ομολογία του συντρόφου της 17χρονης

Κρήτη: Σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά – Ένας νεκρός