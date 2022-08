Αθλητικά

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος και αήττητος

Διατήρησε το αήττητό του ο Μίλτος Τεντόγλου, παίρνοντας και την πρώτη θέση, ενώ κατέρριψε κι άλλο ρεκόρ.

Το αήττητο σερί που έχει την εφετινή σεζόν σε όλους τους αγώνες Diamond League διατήρησε ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος επικράτησε και στην διοργάνωση που διεξάγεται στη Σιλεσία της Πολωνίας.

Ο Έλληνας πρωταθλητής και χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο, στον πρώτο του αγώνα μετά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον, έκανε άλμα στα 8,13μ. και πήρε άλλη μία πρωτιά στη διοργάνωση, καταρρίπτοντας μάλιστα το ρεκόρ αγώνα, που διατηρούσε από το 2014 ο Άντριαν Στραλκόφσκι με 7,83μ.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι, αν και δυσκολεύτηκε στην αρχή, τελικά στο 5ο άλμα του έφτασε στην πρωτιά, σ’ ένα απ’ τα τελευταία «τεστ» του πριν από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (15-21/8).

Στην πρώτη του προσπάθεια ο Τεντόγλου πήδηξε 7.65μ., στη δεύτερη ήταν άκυρος κι ακολούθησαν δύο άλματα σε 7.94μ. και 7.97μ. Στη συνέχεια, ωστόσο, βρήκε το ένα «καλό» άλμα που έψαχνε για να προσπεράσει τους αντιπάλους του και «πέταξε» στα 8.13μ., ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα του με δεύτερο άκυρο.

Τον ακολούθησε ως δεύτερος με άλμα στα 8,09μ. ο Αμερικανός ΜακΚάρτερ, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Κουβανός Μασό επίσης, με 8,09μ. (είχε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια ο ΜακΚάρτερ).

