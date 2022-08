Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Τζο Μπάιντεν αρνητικός στην Covid-19

Η ανακοίνωση του γιατρού του Τζο Μπάιντεν για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου των ΗΠΑ.

Αρνητικός στην Covid-19 είναι από σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο γιατρός του έκανε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει σε απομόνωση αναμένοντας και το δεύτερο αρνητικό τεστ.

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίσθηκε θετικός στην νόσο στις 21 Ιουλίου, στην συνέχεια εμφανίσθηκε αρνητικός, πριν από νέο θετικό τεστ στις 30 Ιουλίου.

