Τοξοβολία ΑμεΑ: Η Δωροθέα Ποιμενίδου δεύτερη στην Ευρώπη

Κατάφερε να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τοξοβολίας της Ρώμης η Ελληνίδα αθλήτρια.

Η εντυπωσιακή πορεία της Δωροθέας Ποιμενίδου στο Ολυμπιακό τόξο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τοξοβολίας που φιλοξενείται στην Ρώμη, ολοκληρώθηκε το Σάββατο (6/8) με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου.

Στον τελικό του αγωνίσματος, η 4η Παραολυμπιονίκης του Τόκιο και Νο-6 στον κόσμο, βρέθηκε να προηγείται με 2-0, ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει λύσεις απέναντι στην ευστοχία της Ιταλίδας Ελισαμπέτα Μίνιο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 2-6 και να κατακτήσει την δεύτερη θέση.

Η Ποιμενίδου είχε προκριθεί στον τελικό μετά από δύο μεγάλες νίκες στους αγώνες κατάταξης και συγκεκριμένα με 6-5 επί της Βρετανίδας Τέιλορ Χέιζελ στα προημιτελικά και με 6-4 επί της Μιλένα Ολζέφσκα από την Πολωνία, στον αγώνα για την είσοδό της στον τελικό.

