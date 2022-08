Πολιτική

“Αμπτουλχαμίντ Χαν”: Στη Μεσόγειο βγαίνει το τουρκικό γεωτρύπανο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας ανακοίνωσε την έξοδο του γεωτρύπανου στη Μεσόγειο κι ο Ερντογάν τη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα του Ακουγιού.

«Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για να βρεθεί το γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίντ Χαν στα βαθιά νερά της Μεσογείου», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας σε ανάρτησή του στο τουίτερ.

Ο Τούρκος Υπουργός σημείωσε ότι, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι εξετάσεις για τις δυνατότητες γεώτρησης, οι εξετάσεις ναυσιπλοΐας καθώς και οι εξετάσεις συστήματος και προσωπικού.

Abdulhamid Han Akdeniz’in derin sular?yla bulusmak icin gun say?yor… ???



?? Sondaj kabiliyet testleri ?

?? Denizcilik testleri ?

?? Sistem ve ekipman testleri ?#AbdulhamidHan pic.twitter.com/dsNJu0H59o — Fatih Donmez (@fatih_donmez) August 6, 2022

Λίγο αργότερα, ο Ταγίπ Ερντογάν έλεγε ότι, «στόχος της Άγκυρας παραμένει η λειτουργία του πρώτου πυρηνικού αντιδραστήρα στο Άκκουγιου το 2023».

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι, την ημέρα που θα πάει στη Μερσίνη για το Αμπτουλχαμίντ Χαν, στις 9 Αυγούστου, θα επισκεφτεί και τον πυρηνικό σταθμό Ακκουγιού. Αμέσως μετά θα μιλήσει με τον Βλαδιμίρ Πούτιν και θα καθορίσουν οδικό χάρτη για τον πυρηνικό σταθμό.

Την ίδια ώρα, ο Ταγίπ Ερντογάν υπερηφανεύτηκε και για τα drones που παράγει η χώρα του. Μίλησε για το θέμα και με τον Πούτιν χθες όπως είπε, αλλά μίλησε και με την Τεχεράνη. Υποστήριξε ότι τώρα υπάρχουν υπερδυνάμεις που θέλουν να κάνουν επενδύσεις με την Τουρκία στα drones.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Πέθανε ο 12χρονος Άρτσι

Τοξοβολία ΑμεΑ: Η Δωροθέα Ποιμενίδου δεύτερη στην Ευρώπη

Κρήτη: Σκάφος βυθίστηκε στα ανοιχτά – Ένας νεκρός