Life

Αν Χεκ: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο η πρώην της Έλεν ντι Τζένερις (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο για την ηθοποιό και πρώην σύντροφο της διάσημης παρουσιάστριας.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η ηθοποιός και πρώην σύντροφος της Έλεν ντι Τζένερις, Αν Χεκ, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα μετά από τροχαίο.

Η 53χρονη Χεκ βρισκόταν σε περιοχή του Λος Άντζελες όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής, αιτίες έπεσε πάνω σε γκαράζ σπιτιού. Προσπάθησε να κάνει όπισθεν, όμως έπεσε με ταχύτητα πάνω σε ένα σπίτι. Το αυτοκίνητό της και το σπίτι τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Actress Anne Heche, 53, is intubated in critical condition with serious burns after crashing her Mini Cooper into garage https://t.co/HjDa2ZELvF pic.twitter.com/i3qnIX5Rjc — Daily Mail Online (@MailOnline) August 5, 2022

Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σε εικόνες που τραβήχτηκαν από το σημείο διακρίνεται πάνω σε φορείο να προσπαθεί να σηκωθεί να φύγει.

Κάποια δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Χεκ βρίσκεται διασωληνωμένη στην Εντατική.

Η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Έχει δύο παιδιά.

