Γάζα: Νεκρό κι άλλο ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ από ισραηλινή επιδρομή

Τον θάνατο του ηγετικού στελέχους της επιβεβαίωσε η παλαιστινιακή οργάνωση "Ταξιαρχίες Αλ Κουντς".



Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε σήμερα πως ένα εκ των ηγετικών στελεχών της σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς θρηνούν τον ηγέτη τους Χαλίντ Μανσούρ, μέλος του συμβουλίου ασφαλείας και διοικητή του νότιου τομέα (της Λωρίδας της Γάζας) ο οποίος έγινε “μάρτυρας” ως αποτέλεσμα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής χθες (Σάββατο)», αναφέρει η ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς είναι το ένοπλο σκέλος της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή είχε βρει τον θάνατο ο Ταϊσίρ Τζαμπάρι, φερόμενος επικεφαλής της Ισλαμικής Τζιχάντ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός είχε συλλάβει ηγετικό στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Δυτική Όχθη.

Οι κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγέτες της οργάνωσης Ισλαμικής Τζιχάντ στη Γάζα «εξουδετερώθηκαν» τις τελευταίες δύο ημέρες στη διάρκεια των επιδρομών που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης. «Η ανώτερη ηγεσία της στρατιωτικής πτέρυγας της Ισλαμικής Τζιχάντ στη Γάζα έχει εξουδετερωθεί», δήλωσε νωρίτερα ο Οντέντ Μπασιόκ, επικεφαλής των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού (IDF) στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Τουλάχιστον 24 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 203 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων το προηγούμενο 48ωρο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Στον αντίποδα, παλαιστίνιοι μαχητές εκτόξευσαν περισσότερες από 400 ρουκέτες κατά του Ισραήλ - οι οποίες στην πλειονότητά τους αναχαιτίστηκαν - ενεργοποιώντας σειρήνες αεροπορικής επιδρομής και αναγκάζοντας πολλούς κατοίκους να τρέχουν να κρυφτούν σε καταφύγια. Δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα από τις ισραηλινές αρχές.

