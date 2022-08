Κόσμος

Κούβα: Φωτιά από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (εικόνες)

Αγνοούμενοι πυροσβέστες και δεκάδες τραυματίες ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την μεγάλη πυρκαγιά.



Δεκαεπτά αγνοούμενοι και 77 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της πυρκαγιάς που ξέσπασε από κεραυνό σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Κούβα, της οποίας η κυβέρνηση ζήτησε χθες Σάββατο βοήθεια από το εξωτερικό.

Οι 17 αγνοούμενοι είναι πυροσβέστες που βρίσκονταν πλησιέστερα σε μια φλεγόμενη δεξαμενή όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με την προεδρία της Κούβας, η οποία «ζήτησε τη βοήθεια και τις συμβουλές φιλικών χωρών με εμπειρία στον πετρελαϊκό τομέα».

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ εκτίμησε ότι θα χρειαστεί χρόνος έως ότου η φωτιά τεθεί υπό έλεγχο.

Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, άλλοι τρεις σε πολύ σοβαρή κατάσταση και 12 είναι σοβαρά τραυματισμένοι, σύμφωνα με την Granma, την επίσημη εφημερίδα της Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Παρασκευής όταν κεραυνός χτύπησε μια από τις δεξαμενές των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στα προάστια του Ματάνσας, μιας πόλης 140.000 κατοίκων που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά της Αβάνας. Η φωτιά εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε δεύτερη δεξαμενή.

Σύμφωνα με την Granma, το αλεξικέραυνο δεν άντεξε την ισχύ της ηλεκτρικής εκκένωσης.

Ο κυβερνήτης του Ματάνσας, ο Μάριο Σαμπίνες Λορέντσο, ανέφερε ότι περίπου 800 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Άσμπελ Λεάλ, διευθυντή εμπορικών δραστηριοτήτων της Cuba Petoleo Union (CUPET), η πρώτη δεξαμενή «περιείχε σχεδόν 26.000 κυβικά μέτρα εγχώριου αργού – ή περίπου το 50% της μέγιστης χωρητικότητάς της» τη στιγμή της καταστροφής. Η δεύτερη δεξαμενή περιείχε 52.000 κυβικά μέτρα μαζούτ. Υποστήριξε ότι η Κούβα δεν έχει βρεθεί ποτέ στο παρελθόν αντιμέτωπη με πυρκαγιά τέτοιας έκτασης.

Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τροφοδοτούν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Αντόνιο Γκιτέρας», το μεγαλύτερο στην Κούβα. Πάντως, η τροφοδοσία δεν έχει σταματήσει μέχρι στιγμής, αναφέρει η Granma.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε καθώς η νησιωτική χώρα αντιμετωπίζει από τον Μάιο προβλήματα στον εφοδιασμό για να καλύψει την αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού.

Οι αρχές υποχρεώνονται να προβούν σε εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν έως και 12 ώρες την ημέρα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, προκαλώντας την οργή πολλών κατοίκων που πραγματοποιούν διαδηλώσεις.