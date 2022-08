Οικονομία

Τουρισμός - Κικίλιας: Τα αυξημένα έσοδα στηρίζουν τους Έλληνες πολίτες

Κάθε εβδομάδα που διανύουμε η Ελλάδα θα υποδέχεται 1 εκατομμύριο επισκέπτες, σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού.



"Φέτος ο τουρισμός φανέρωσε ότι αποτελεί όντως τη «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας και μπορεί όχι απλώς να ενισχύει την εθνική οικονομία αλλά και να της προσφέρει σημαντική στήριξη σε συνθήκες πολύ δύσκολες". Αυτό τονίζει μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος τονίζει πως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την εξαιρετική πορεία που διαγράφει μέχρι αυτή τη στιγμή o τουρισμός στη χώρα μας.

Προς επίρρωση τούτου επισημαίνει ότι κάθε εβδομάδα που διανύουμε η Ελλάδα θα υποδέχεται 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Ιούλιο οι αφίξεις ξεπερνούσαν κάθε εβδομάδα τις 900.000, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. υπουργός.

Παραμένοντας στις πρωτόγνωρες επιδόσεις που σημειώνουν οι ελληνικοί προορισμοί εφέτος, ο Βασίλης Κικίλιας εστιάζει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναφέροντας ότι τον Ιούλιο στην εν λόγω περιφέρεια καταγράφηκε αλματώδης αύξηση στις αφίξεις - +20% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του '19 - με 17.500 διεθνείς πτήσεις και περισσότερους από 3 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις απώλειες που είχε εφέτος η Ελλάδα από την Ρωσία και την Ουκρανία, ο κ. υπουργός υπογράμμισε ότι εφέτος, μετά την τεράστια κρίση που προκάλεσε τα προηγούμενα χρόνια η πανδημία στον τουρισμό, επέστρεψαν δυναμικά οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Σκανδιναβίας και άλλων χωρών.

Στο σημείο αυτό ο κ. υπουργός έκανε ειδική αναφορά στις αφίξεις από τις ΗΠΑ τονίζοντας ότι τον Ιούνιο αυτές ήσαν αυξημένες κατά 50% σε σχέση με το 2019, ενώ 32% αύξηση καταγράφηκε από την Αυστρία και 24% από το Ισραήλ. "Η Ελλάδα φέτος είναι νούμερο 1 προορισμός για τους ταξιδιώτες από τη Γαλλία, το Ισραήλ, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών από τα Βαλκάνια, και στις 3 πρώτες θέσεις σε Γερμανία και Σκανδιναβία", σημείωσε με νόημα ο κ. Κικίλιας.

Ένα από το μεγάλα στοιχήματα του ελληνικού τουρισμού παραμένει η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ερωτώμενος για αυτό το ζήτημα ο κ. Κικίλιας ανάφερε τα εξής: "υπάρχουν, όχι ενδείξεις, αλλά αποδείξεις ότι ήδη έχει επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και, ναι, υπάρχουν και ενδείξεις ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω". Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας εστιάζει μεταξύ άλλων και στην επόμενη μέρα του ελληνικού τουρισμού αλλά και τους στόχους που θέτει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

