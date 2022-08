Οικονομία

Σταϊκούρας: Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα διατεθεί για την στήριξη των πολιτών

Στην τελική ευθεία το νέο σχέδιο για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ.



Στην τελική ευθεία μπαίνει η σύνταξη του νέου σχεδίου για την στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ακρίβεια, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από του βήματος της ΔΕΘ στις αρχές του Σεπτεμβρίου.

Όπως δηλώνει στο ΑΠΕ - ΜΠE ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας: «η Κυβέρνηση, κάθε φορά που δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, τον αξιοποιεί πλήρως, προς όφελος της κοινωνίας - και ιδίως της μεσαίας τάξης και των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων».

Αναφέρει επίσης ότι «τον Σεπτέμβριο θα είμαστε σε θέση να έχουμε καλύτερη εικόνα του νέου δημοσιονομικού χώρου - μετά από αυτόν που διαμορφώθηκε τον Μάρτιο και τον Ιούνιο - ο οποίος δημιουργείται από την καλή πορεία της οικονομίας και την καλύτερη, έναντι των προβλέψεων, πορεία του τουρισμού».

Και στην δήλωσή του ο υπουργός καταλήγει: «στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει πώς θα διατεθεί ο χώρος αυτός για την περαιτέρω στήριξη των πολιτών, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης».

Στο οικονομικό επιτελείο εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς προκειμένου να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, που θα δίνει απαντήσεις στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και παράλληλα θα διατηρεί την δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όπου βρεθούν και όπου σταθούν, αναφέρουν ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται την κατάλληλη στιγμή και αφού πρώτα σταθμίζονται τα δεδομένα και οι ανάγκες τόσο της οικονομίας, όσο και της κοινωνίας.

Οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγο πριν την ΔΕΘ και αφού σταθμιστούν τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη την στιγμή, τόσο σε οικονομικό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών, είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας, αφού τα πάντα γύρω μας μεταβάλλονται με τρομερά γρήγορους ρυθμούς, τόσο σε ότι αφορά το οικονομικό, όσο και το γεωπολιτικό περιβάλλον.

Πάντως, η Ελλάδα στην κρίσιμη αυτή περίοδο, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αυτό λόγω τουρισμού. Με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία, έχουν ξεπεραστεί προς το καλύτερο οι αρχικές προβλέψεις για την πορεία των εσόδων, όπως αναφέρουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι αλλά και παράγοντες της αγοράς.

Το περιεχόμενο του πακέτου της ΔΕΘ σε καμία περίπτωση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, όπως άλλωστε είναι φυσικό. Σενάρια υπάρχουν αρκετά, αλλά όπως σημειώνουν και παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπάρξει ακόμη και το περίγραμμα των όποιων αποφάσεων ληφθούν.

Το πρώτο ζητούμενο είναι το ύψος του δημοσιονομικού χώρου που θα υπάρξει και το δεύτερο η πορεία της οικονομίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Ανάλογα λοιπόν με τα παραπάνω, καθώς και την πορεία των τιμών στο κομμάτι της ενέργειας, θα πράξουν στην κυβέρνηση.

Κομβικό στοιχείο στην λήψη των οριστικών αποφάσεων η πορεία των εσόδων. Ήδη τα δείγματα είναι θετικά και όχι μόνο από το κομμάτι του τουρισμού. Ήδη ένα μεγάλο μέρος από την επιστρεπτέα προκαταβολή έχει μπει στα κρατικά ταμεία, όπως επίσης και από τον φόρο εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση που η τάση αυτή συνεχιστεί, είναι αυτονόητο ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα είναι μεγαλύτερος.

Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών έχουν στα σκαριά το δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πρόσθετες δαπάνες στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ χωρίς να μεταβάλλεται ο στόχος για το εφετινό πρωτογενές έλλειμμα (2% του ΑΕΠ).

Με βάση τα στοιχεία έως το τέλος Ιουνίου, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν τα 26,259 δισ. ευρώ με υπέρβαση 2,079 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο και τα φορολογικά έφτασαν τα 24,673 δισ. ευρώ με υπέρβαση 3,584 δισ. ευρώ σε σχέση με το στόχο της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού. Η κατάθεση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου και εκεί θα στηριχθούν οι πρόσθετες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στην εφετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

