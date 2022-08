Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Σόου Μέσι - Νεϊμάρ στην εκτός έδρας 5άρα

Σε μεγάλη βραδιά οι Νεϊμάρ και Μέσι στο εναρκτήριο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν στο νέο πρωτάθλημα της Γαλλίας.



Σε μεγάλη βραδιά βρέθηκαν οι Νεϊμάρ και Μέσι στο εναρκτήριο ματς της Παρί Σεν Ζερμέν στο νέο πρωτάθλημα και με τρεις ασίστ κι ένα γκολ του Βραζιλιάνου, αλλά και μία ασίστ και δύο τέρματα του Αργεντινού, οι πρωταθλητές της Ligue 1 έκαναν «παρέλαση» στην έδρα της Κλερμόν (5-0).

Τα πάντα στην αναμέτρηση είχαν κριθεί από το πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο οι «πρωτευουσιάνοι» φρόντισαν να «καθαρίσουν» από πολύ νωρίς σκοράροντας τρεις φορές, με τον Βραζιλιάνο Νεϊμάρ ν΄ ανοίγει το σκορ από πάσα του Μέσι στο 9΄ και να ακολουθούν δύο δικές του ασίστ σε Χακίμι και Μαρίνιος, για το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 80΄ οι ρόλοι άλλαξαν. Ο αρχηγός της «σελεσάο» ήταν εκείνος που «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Μέσι, με τον καλό του φίλο να «ανοίγει λογαριασμό» στη σεζόν και λίγο αργότερα (86΄) να βάζει «το κερασάκι στην τούρτα» από πάσα του Παρέδες, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.

Η βραδιά στο «σπίτι» της Κλερμόν είχε ξεχωριστή σημασία για τον Μάρκο Βεράτι. Ο Ιταλός διεθνής μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και η σημερινή ήταν η 380ή συμμετοχή του με τα χρώματα των Παριζιάνων, με την οποία ισοφάρισε τον Σιλβέν Αρμάντ στη δεύτερη θέση συμμετοχών πίσω από τον κάτοχο του ρεκόρ, τον Ζαν-Μαρκ Πιλογκρέ με 435 επίσημες συμμετοχές με την φανέλα της Παρί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στην Ligue 1:

Λιόν-Αζαξιό 2-1 / (12΄ Τετέ, 21΄ Λακαζέτ - 31΄ πέν. Μανγκανί)

Στρασμπούρ-Μονακό 1-2 / (65΄ Χαμπίμπ Ντιαλό - 43΄ Ντιατά, 53΄ Ντιοπ)

Κλερμόν-Παρί Σεν Ζερμέν 0-5 / (9΄ Νεϊμάρ, 26΄ Χακίμι, 38΄ Μαρκίνιος, 80΄,86΄ Μέσι)

Τουλούζ-Νις 7/8

Λανς-Μπρεστ 7/8

Ανζέρ-Ναντ 7/8

Μονπελιέ-Τρουά 7/8

Λιλ-Οσέρ 7/8

Ρεν-Λοριάν 7/8

Μαρσέιγ-Ρεμς 7/8