Αθλητικά

Ιστιοπλοΐα: “Χρυσός” ο Παναγόπουλος στην Δανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα μεγάλη επιτυχία για την ιστιοπλοΐα και τον ελληνικό αθλητισμό.



Νέα μεγάλη επιτυχία για την ιστιοπλοΐα και τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Ιάσωνας Παναγόπουλος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της κατηγορίας Οπτιμιστ που ολοκληρώθηκε στη Δανία με 9 ιστιοδρομίες.

Η επιτυχία του αθλητή του Α.Ν.Ο. Γλυφάδας παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι το πρωτάθλημα ήταν open και αγωνίστηκαν 142 ιστιοπλόοι από 41 χώρες. Ανάμεσά τους ήταν παραδοσιακές δυνάμεις της ιστιοπλοΐας, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Βραζιλία, η Αργεντινή και άλλες.

Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες ημέρες η Ελλάδα είχε αναδειχθεί τρίτη παγκόσμια δύναμη στα Οπτιμιστ μέσα στην Τουρκία.

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Στέφανος Σαμαράς του Ν.Α.Ο. Μάτι ο οποίος τερμάτισε 12ος. Ο Λεωνίδας Σέχου του Ν.Ο. Καλαμακίου ήταν 17ος και ο Ερωτόκριτος Νικόλαος Κομιανός του Ν.Ο. Κατοίκων Βουλιαγμένης τερμάτισε στην 18η θέση.

Στα κορίτσια εξαιρετική εμφάνιση έκανε η Αθηνά Σουλιώτη του Ν.Ο. Π. Φαλήρου η οποία τερμάτισε 13η στην γενική και 11η στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Η Φραγκίσκη Κοσμά του ίδιου ομίλου ήταν 27η και η Ελένη Χλόη Νόρτον του Ολυμπιακού 49η. Αγωνίστηκαν 111 σκάφη από 41 χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρισμός - Κικίλιας: Τα αυξημένα έσοδα στηρίζουν τους Έλληνες πολίτες

Ταϊβάν: Με αεροσκάφη και πλοία “απαντά” στα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας

Φωτιές σε Άγιο Όρος και Κόνιτσα: Ολονύχτια “μάχη” με τις φλόγες (βίντεο)