Παρακολουθήσεις: Η παρέμβαση Μητσοτάκη και οι αντιδράσεις των κομμάτων

Αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Σφοδρή αντιπαράθεση με τα κόμματα. Τι δήλωσαν Τσίπρας και Κουτσούμπας.



Δημόσια παρέμβαση για την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη, που οδήγησε στις παραιτήσεις Δημητριάδη-Κοντολέων αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός τη Δευτέρα.



Ήδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή ενώ η Χαριλάου Τρικούπη επιμένει. «Υπάρχουν ερωτήματα και σκιές που πρέπει να απαντηθούν. Το βασικό ερώτημα είναι: Πόσα γνώριζε ο Έλληνας πρωθυπουργός και από πότε;», δήλωσε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος.

«Η κυβέρνηση έχει εξαρχής ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, στο πλαίσιο που ορίζει ο νόμος, και ήδη έχει δρομολογηθεί η αποκατάσταση των συνεπειών του λανθασμένου χειρισμού που επιδείχθηκε», αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Σημειώνει επίσης πως «όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με το δέοντα τρόπο: με πλήρη θεσμικό σεβασμό και με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Στο τέλος της ενδελεχούς διερεύνησης θα γίνει η οριστική πολιτική αποτίμηση και θα φανεί ποιος είναι πραγματικά συνεπής στους θεσμούς -ιδιαίτερα όταν έχει την ευθύνη διακυβερνησης- και υπέρμαχος της αλήθειας».

Τσίπρας: Μέγα σκάνδαλο και καθεστωτική αλαζονεία



Νωρίτερα, σε on camera δήλωσή του στον απόηχο της υπόθεσης παρακολουθήσεων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για «μέγα σκάνδαλο και ασυγχώρητη καθεστωτική αλαζονεία από έναν πρωθυπουργό που νόμιζε ότι κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει». Κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι λέει συνειδητά ψέματα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε: ο κ. Μητσοτάκης «δήθεν δεν ήξερε, ενώ ο ίδιος άλλαξε το νόμο ώστε να μην επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να πει σε κάποιον ότι παρακολουθήθηκε κι αυτό μόλις του έγινε γνωστή η πρώτη καταγγελία». «Δεν ήξερε, ενώ είχε αναλάβει από την πρώτη μέρα ο ίδιος την ευθύνη της ΕΥΠ. Δεν ήξερε και τι νομοθετούσε; Ποιος μπορεί να τον πιστέψει;» τόνισε.

«Καμιά υποκριτική συγγνώμη δεν μπορεί να σβήσει το τραύμα που έχει επιφέρει στη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος», ανέφερε o επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «σε ό,τι μας αφορά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, σήμερα ως αντιπολίτευση, αλλά και αύριο ως προοδευτική κυβέρνηση, για να αποδοθούν οι ευθύνες και να υπάρξει δημοκρατική αναμόρφωση του καθεστώτος της ΕΥΠ». Σημειώνοντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από μια πλειοψηφία δημοκρατικής λογικής και θεσμικής ευαισθησίας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε: «Το Κράτος Δικαίου στην Ελληνική Δημοκρατία είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη».

Κουτσούμπας: «Ναι» στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε., Δημήτρης Κουτσούμπας, τάχθηκε την Κυριακή (07/08) υπέρ της σύστασης εξεταστικής επιτροπής με θέμα τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, όπως τη σχετική απόπειρα που έχει καταγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.



Συγκεκριμένα, σε σχετική δήλωση, ο Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρει: «Το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων δεν παραγράφεται ούτε ακυρώνεται με κάποιες συγγνώμες και μερικές κυβερνητικές παραιτήσεις, αφού φέρνει στην επιφάνεια ένα σκοτεινό περιβάλλον κι ένα διάτρητο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο επανειλημμένα έχει καταγγείλει το ΚΚΕ».



Ακόμα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζει: «Το ΚΚΕ συμφωνεί στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του Νίκου Ανδρουλάκη και θα συμβάλλει για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της υπόθεσης. Θα ζητήσει, επίσης, να συμπεριληφθούν ως αντικείμενο της επιτροπής και οι υποθέσεις «συνακροάσεων» στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, καθώς οι σχετικές καταγγελίες είναι εδώ και χρόνια ουσιαστικά αναπάντητες, παραμένοντας στα συρτάρια των αρχών που υποτίθεται μεριμνούν για την ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών».



Εν συνεχεία, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ σημειώνει: «Πάνω από όλα, το ΚΚΕ θα αναδείξει όλο εκείνο το επικίνδυνο και διάτρητο θεσμικό πλαίσιο, με τις διακρατικές συμφωνίες και την πολιτική της ΕΕ. Ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια με ευθύνη τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, υπονομεύοντας τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ελληνικού λαού. Δεν τρέφουμε φυσικά αυταπάτες ότι μπορούν στο σημερινό σύστημα να εξαλειφθούν πλήρως πρακτικές που συνδέονται με κρατικές υπηρεσίες, παρακρατικούς μηχανισμούς και με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Προκαταρκτική έρευνα από τον Ντογιάκο

Ήδη πάντως ξεκινά προκαταρκτική έρευνα, η οποία θα διενεργηθεί λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης προσωπικά από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, καθώς άπτεται θεμάτων εθνικής ασφαλείας, όπως τόνιζαν ανώτατες εισαγγελικές πηγές.

