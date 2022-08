Κοινωνία

Όλυμπος: Ορειβάτης χάθηκε στο βουνό και κάλεσε στο “112” για βοήθεια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τον εντοπισμό και την διάσωση του νεαρού.



Εντοπίστηκε ο νεαρός ορειβάτης που είχε χαθεί στον Όλυμπο και είχε καλέσει την Πυροσβεστική για βοήθεια το πρωί της Κυριακής (7/8).

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του και μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο.

Νωρίτερα, όπως μετέφερε το larissa.net, ο νεαρός μέσω του «112» κάλεσε αρχικά λέγοντας ότι είναι καλά στην υγεία του και θα παραμείνει στο σημείο που βρίσκεται – αναφέροντας και το σημείο – αναμένοντας το πρώτο φως της ημέρας για να ξεκινήσει την κατάβασή του.

Ωστόσο, στην συνέχεια σε νέα του κλήση ζήτησε τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

