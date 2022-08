Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός κοντά στο Καστελλόριζο

Το μέγεθος και το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης. Τι δήλωσε ο αντιδήμαρχος Καστελλόριζου.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στις 11:02 κοντά στο Καστελλόριζο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:02, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καστελλόριζου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος κ. Στράτος Αμύγδαλος η σεισμική δόνηση έγινε ελάχιστα αντιληπτή και δεν προκλήθηκαν από αυτήν ούτε ζημιές, ούτε και υπήρξε ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε 1 χιλιόμετρο από την τουρκική πόλη Κας, ενώ είχε εστιακό βάθος στα 15 χλμ.

