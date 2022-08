Κοινωνία

Φωτιές: Αυξημένος κίνδυνος τις επόμενες ημέρες

Επικίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιών είναι το κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και ξηρασίας.

Σημαντική επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στη χώρα μας κατά το τριήμερο Κυριακής έως Τρίτης, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr.

Αιτία αυτής της σημαντικής επιδείνωσης αποτελεί η ενίσχυση των βόρειων ανέμων (άνω των 5 μποφόρ) σε συνδυασμό με την εδραίωση πολύ θερμών και ξηρών συνθηκών, οι οποίες θα αυξήσουν σημαντικά την ευφλεκτότητα των νεκρών δασικών καυσίμων. Συνολικά, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες κατά το διάστημα 7-9 Αυγούστου αναμένεται να χαρακτηριστούν από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές τύπο καιρού «Hot + Dry + Windy» (ζεστό, ξηρό και ανεμώδη).

Ειδικότερα, σήμερα Κυριακή 7 Αυγούστου:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Καβάλα (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου), Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και περισσότερο τοπικά σε Σέρρες και Δράμα.

Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοιωτία, Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα και περισσότερο τοπικά σε Αν. Φθιώτιδα.

Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται στη Ν. Κρήτη και στα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Κατά τόπους μέτριο/υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από επαγωγική στήλη (πυροεπαγωγικές) δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου:

Πάρα πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Καβάλα (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου), Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Φωκίδα και στα νότια και ανατολικά της Χαλκιδικής.

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοιωτία, Κ. και Ν. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, και περισσότερο τοπικά σε Φθιώτιδα, Αχαϊα, Β. Εύβοια, Αν. Λέσβο και Χίο.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Σέρρες, Δράμα, Κιλκίς και Λευκάδα.

Κατά τόπους μέτριο/υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από επαγωγική στήλη (πυροεπαγωγικές) δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Την Τρίτη 9 Αυγούστου:

Πάρα πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Καβάλα (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου), Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρο, Αττική, Βοιωτία, Β. και Κ. Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα, και περισσότερο τοπικά σε Λακωνία, Αρκαδία, Αχαϊα, Φθιώτιδα και Ν. Εύβοια.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική (Κασσάνδρα), Πέλλα, Σέρρες, Δράμα, και Δ. Κρήτη.

Κατά τόπους μέτριο/υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από επαγωγική στήλη (πυροεπαγωγικές) δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ηλεία, Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου οι βόρειοι άνεμοι θα «ευθυγραμμίζονται» με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη (π.χ., όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το meteo, στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες η εκτιμώμενη περιεχόμενη υγρασία των νεκρών δασικών καυσίμων δεν θα ξεπερνά κατά τις μεσημεριανές/απογευματινές ώρες το 10-12%, στοιχείο που θα διευκολύνει την ανάφλεξη, διατήρηση και μετάδοση της φωτιάς, ενώ θα παραμένει σε παρόμοια επίπεδα (12-14%) και κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιορίζοντας το νυχτερινό «παράθυρο ελέγχου» της φωτιάς.

