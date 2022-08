Πολιτική

“Αμπτουλχαμίντ Χαν” - Τσελίκ: Κανείς να μην δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας

Έτοιμο για να ξεκινήσει την πρώτη του αποστολή είναι το τουρκικό γεωτρύπανο. Το μήνυμα του Τσελίκ στην Ελλάδα.

«Κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας, το τέλος θα είναι μόνο απογοήτευση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ αναφερόμενος στην νέα αποστολή του γεωτρύπανου «Αμπντουλχαμίντ Χαν». Υποστήριξε πως όταν η Τουρκία αρχίζει έρευνες, η Ελλάδα αμέσως ξεκινά τις προκλήσεις.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στα Άδανα, ο Ομέρ Τσελίκ είπε ότι «ας μην δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στο θέμα της χερσαίας πατρίδας, της γαλάζιας πατρίδας ή της εναέριας πατρίδας». «Δεν θα δώσουμε σε κανέναν ούτε βότσαλο, ούτε σταγόνα νερό, ούτε μια σπιθαμή αέρα της πατρίδας μας. Σύντομα, ο πρόεδρος μας θα αποχαιρετήσει το γεωτρύπανο Αμπντουλχαμίντ Χαν από τη Μερσίνη. Πρόκειται για βήματα που γίνονται με αποφασιστικότητα και δύναμη για την προστασία των συμφερόντων τόσο της Τουρκίας όσο και της “ΤΔΒΚ”. Γιατί υπάρχουν πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου, σε σημεία που βρήκαν αυτά τα πλοία κάτω από τη θάλασσα και το υπέδαφος, που είναι ο πλούτος του έθνους μας. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να τα εξορύξουμε και να τα θέσουμε στην υπηρεσία των πολιτών μας», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος, όταν η Τουρκία αρχίζει τις έρευνες αυτές, «η Ελλάδα ξεκινά αμέσως τις προκλήσεις». «Ορισμένες χώρες αρχίζουν να υποστηρίζουν αυτές τις προκλήσεις. Ό,τι και να κάνει το κακομαθημένο παιδί της Δύσης, η Ελλάδα, ό,τι και να πει κανείς, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, το Τουρκικό Ναυτικό θα δείξει και θα συνεχίσει να δείχνει πόσο δίκιο έχουμε στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας προστατεύοντας αυτά τα γεωτρύπανα. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Τουρκίας στην πατρίδα και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το τέλος θα είναι μόνο απογοήτευση. Η Τουρκία δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την ενότητα και την αδιαίρετη ακεραιότητά της. Η Τουρκία δεν μπορεί να εγκαταλείψει, η Τουρκία δεν μπορεί να νικηθεί, η Τουρκία δεν μπορεί να εμποδιστεί, την Τουρκία δεν μπορούν να την σταματήσουν», ανέφερε ο Ομέρ Τσελικ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, το γεωτρύπανο Αμπτουλχαμίτ Χαν είναι έτοιμο για να ξεκινήσει την πρώτη του αποστολή. Με ανάρτησή του στο twitter ο Φατίχ Ντονμέζ αναφέρει ότι το τέταρτο γεωτρύπανο μετράει μέρες για να βρεθεί στα βαθιά νερά της Μεσογείου.

Έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία οι δοκιμές για τις δυνατότητες γεώτρησης, οι δοκιμές ναυσιπλοϊας καθώς και οι δοκιμές συστήματος και εξοπλισμού.

