Παράξενα

Ζητείται δοκιμαστής γλυκών από το σπίτι με μισθό “μαμούθ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και δουλειά από το σπίτι και υπέρογκος μισθός και ευχάριστο εργασιακό αντικείμενο.

Μια καναδική εταιρεία ζαχαροπλαστικής προσφέρει μια πολύ «γλυκιά» θέση εργασίας, σύμφωνα με το CNN Buisness.

Η «Candy Funhouse» είναι ένα online ζαχαροπλαστείο που ψάχνει έναν Chief Candy Officer, με ετήσιες αποδοχές 78.000 δολαρίων. Ο υποψήφιος θα δουλεύει από το σπίτι και θα αξιολογεί τα γλυκά και τις σοκολάτες που θα δοκιμάζει - περίπου 117 γλυκά την ημέρα.

Η αγγελία που έχει αναρτηθεί στο LInkedIn έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Τζαμάλ Χετζάζι (Jamal Hejazi). Σημείωσε ότι έχει εκπλαγεί από τον αριθμό των αιτήσεων αλλά και με τα βίντεο οικογενειών που προσφέρονται να μοιραστούν τα καθήκοντα και τον μισθό της γευσιγνωσίας.

Σύμφωνα με την αγγελία η θέση αφορά και παιδιά από πέντε ετών και μάλιστα πολλοί γονείς έχουν βιντεοσκοπήσει το παιδί τους να συμπληρώνει την αίτηση και την έχουν δημοσιεύσει στο διαδίκτυο.

Το «Candy Funhouse», που εδρεύει έξω από το Τορόντο, είναι μία οικογενειακή επιχείρηση τεσσάρων αδελφών. Οι πωλήσεις του το 2021, παρουσίασαν σημαντική αύξηση λόγω της πανδημίας, «σχεδόν 15 εκατομμύρια δολάρια», διαβεβαίωσε ο Χετζάζι.

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία προετοιμάζεται για το Halloween, την περίοδο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατά την περσινή χρονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας σειράς του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Ιστιοπλοΐα: “Χρυσός” ο Παναγόπουλος στην Δανία

Σεισμός κοντά στο Καστελλόριζο