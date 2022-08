Αθλητικά

Citi Open: Ο Κύργιος στον τελικό

Είναι ο 11ος τελικός στην καριέρα του Νικ Κύργιου. Ποιος θα είναι ο αντίπαλός του.



O Νικ Κύργιος εξασφάλισε συμμετοχή σε έναν δεύτερο τελικό, μετά τον πρώτο Major της καριέρας του στο Wimbledon, αφού επικράτησε με 7-6(4), 6-3 του Μίκαελ Ίμερ στα ημιτελικά του Citi Open στο Rock Creek Park Tennis Center της Ουάσιγκτον.

Είναι ο 11ος τελικός στην καριέρα του 27χρονου Νικ Κύργιου, δεύτερος στην Ουάσιγκτον, όπου το 2019 κατέκτησε το τρόπαιο, και θα αντιμετωπίσει τον 26χρονο Ιάπωνα Γιοσιχίτο Νισιόκα (Νο96 στην παγκόσμια κατάταξη), ο οποίος έκανε την έκπληξη και απέκλεισε με 6-3, 6-4 το Νο1 του ταμπλό, Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο Κύργιος έχει νικήσει τον Νισιόκα και τις τρεις προηγούμενες φορές που τον αντιμετώπισε.

«Δεν έπαιξα το καλύτερό μου τένις σήμερα. Στα προηγούμενα ματς δεν ήμουν το φαβορί αλλά τώρα ένιωσα σαν φαβορί. Σέρβιρα σταθερά αλλά από τη βασική γραμμή δεν έπαιξα τόσο καλά», είπε ο Κύργιος μετά τον αγώνα.

