Θύμιος Μπουγάς: Συναντήθηκε με την οικογένειά του (εικόνες)

Με τους συγγενείς του συναντήθηκε ο Θύμιος Μπουγάς, ο οποίος έχει ξεκινήσει αποθεραπεία.

Με τα δύο αδέλφια, Παναγιώτη και Αγγελική, συναντήθηκε ο Θύμιος Μπουγάς, ο άνδρας που είχε πέσει θύμα παρενόχλησης, προτού εξαφανιστεί για εβδομάδες.

Η δημοσιογράφος Νατάσα Μποζίνη, που εθελοντικά προσφέρει στην πλήρη αποκατάσταση της υγείας του Θύμιου Μπουγά έγραψε σε ανάρτησή της:

Πύργος Ηλείας 6 Αυγούστου 2022

«Μιλάμε κάθε μέρα με τον Θύμιο που πλέον είναι φίλος μας. Μετά από χρόνια σταμάτησε να κυκλοφορεί αθέατος μόνο τα βράδια και να ζει απομονωμένος από όλους. Σήμερα συναντήθηκε με δύο από τα αδέρφια του τον Παναγιώτη και την, Αγγελική στο φως της μέρας Χάρηκα πολύ για αυτήν τη φωτογραφία και την μοιράζομαι μαζί σας».

