“Το φιλί της ζωής”: Ο Μόσιαλος εξηγεί το νόημα της βραβευμένης φωτογραφίας

Ο καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο LSE εξηγεί το νόημα της φωτογραφίας δύο ανδρών να φιλιούνται.



Μια ανάρτηση εκανε ο Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο LSE, η οποία δεν αφορούσε θέματα υγείας αλλά την ιστορία μιας διάσημης φωτογραφίας.

Στην ανάρτησή του, ο Ηλίας Μόσιαλος εξηγεί το νόημα μιας βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτογραφίας δύο ανδρών να φιλιούνται.

Η ανάρτηση του Ηλία Μόσιαλου

«Το φιλί της ζωής (The kiss of life) . Αυτό είναι το όνομα της βραβευμενης με Πούλιτζερ φωτογραφίας των 2 ανδρών που φιλιούνται. Μια μέρα του Ιουλίου του 1967, ο φωτογράφος Rocco Morabito οδηγούσε κατά μήκος της West 26th Street στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, και σταμάτησε να βγάλει μερικές φωτογραφίες των εργατών τής Ηλεκτρικής Αρχής του Τζάκσονβιλ που έκαναν εργασίες συντήρησης.Πλησιάζοντας άκουσε κραυγές. Τι είχε γίνει; Ο Randall G. Champion στην κορυφή του στύλου του ρεύματος, ακούμπησε μια από τις γραμμές. Έχασε τις αισθήσεις του καθώς η ηλεκτρική ενέργεια πέρασε μέσα από το σώμα του.Η ζώνη ασφαλείας απέτρεψε την πτώση του. Αλλά αν κάποιος δεν έκανε κάτι άμεσα θα πέθαινε. Ο συνεργάτης του, ο J.D. Thompson, κατέβηκε από έναν άλλο στύλο, δεκάδες μέτρα μακριά, και τον έφτασε σε δευτερόλεπτα.Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να του κάνει τεχνητή αναπνοή όσο κρεμόταν ανάποδα. Συνειδητοποίησε από ένστικτο πως δεν είχε χρόνο να χαλαρώσει τα λουριά και να τον κατεβάσει στο έδαφος για να του δώσει την σωτήρια αναπνοή.Ο Thompson αποφάσισε ότι η μόνη του επιλογή εκείνη τη στιγμή ήταν να προσπαθήσει να φυσήξει αέρα στους πνεύμονες του Champion. Άρπαξε το κεφάλι και άρχισε να φυσάει αέρα στο στόμα του άψυχου συναδέλφου του. Έριξε μια γροθιά στο στήθος. Κι άλλη μια. Κι άλλη μια μέχρι που ένιωσε έναν εξασθενημένο σφυγμό.Χάρη στην εγρήγορση του Thompson, ο Champion σώθηκε κι έζησε άλλα 35 χρόνια, και πέθανε το 2002 σε ηλικία 64 ετών.Ο φωτογράφος Morabito είχε σταματήσει απλά για να φωτογραφίσει τους εργάτες. Άκουσε τις κραυγές και ήταν αυτός που κάλεσε το ασθενοφόρο.Εκείνες τις στιγμές που κοίταγε τους δύο άντρες, πάνω στον στύλο, τράβηξε αυτή τη φωτογραφία που ο Thompson δίνει στον Champion ένα φιλί. Το φιλί που πραγματικά του έσωσε τη ζωή».

