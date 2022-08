Life

Πέθανε η Ντόρα Κωστίδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την είδηση του θανάτου της ηθοποιού έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στο Facebook.



Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ντόρα Κωστίδου, όπως έκανε γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Έφυγε σήμερα από κοντά μας μια από τις πιο αξιοπρεπείς κυρίες του Ελληνικού κινηματογράφου που μεσουράνησε την χρυσή δεκαετία του 60, μια πανέμορφη γυναίκα που είχε εκλεγεί ΜΙΣ ΕΛΛΑΣ στα καλλιστεία του 1957, μια ηθοποιός που υπηρέτησε με ήθος κ συνέπεια το θέατρο, οικογενειάρχης, και άψογη σε όλα…» έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Πάντα γλυκιά, χαμογελαστή κι ευγενική θα την θυμάμαι…Συλλυπητήρια στους οικείους της.. Καλό ταξίδι αγαπημένη μας Ντόρα Κωστίδου», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΗ στη δημοσίευσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη Σούδα: Μοτοσικλετιστής σύρθηκε για δεκάδες μέτρα (εικόνες)

Γλυπτά του Παρθενώνα: “Ναι” στην επιστροφή τους λένε οι αναγνώστες της Sunday Times

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Σκότωσε την Νικολέτα και το “έσκασε” με τρένο από την Αθήνα