Ζαπορίζια: Ο Ζελένσκι ζητά σκληρότερη διεθνή απάντηση μετά το βομβαρδισμό

Τι έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στο Twitter.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε σήμερα μια σκληρότερη διεθνή απάντηση μετά από αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ρωσική «πυρηνική τρομοκρατία» μετά τον βομβαρδισμό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο Ζελένσκι ζήτησε επιβολή κυρώσεων στη ρωσική πυρηνική βιομηχανία και τα πυρηνικά καύσιμα, έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης στο Twitter.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας γνωστοποίησε νωρίτερα ότι ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε όταν οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια το βράδυ του Σαββάτου.

