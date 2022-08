Οικονομία

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές της τρέχουσας εβδομάδας από το υπουργείο Εργασίας.

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την ερχόμενη εβδομάδα 8-12 Αυγούστου θα καταβληθούν 54,7 εκατ. ευρώ σε 49.600 δικαιούχους, σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 17,2 εκατ. ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

14 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

16 εκατ. ευρώ σε 9.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

6 εκατ. ευρώ σε 1.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

1,5 εκατ. ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας