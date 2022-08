Οικονομία

Ουκρανία - σιτηρά: Έφτασε το πρώτο φορτηγό πλοίο μετά τη ρωσική εισβολή

Νωρίτερα σήμερα, τέσσερα πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά αγροτικά προϊόντα απέπλευσαν από ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Το πρώτο φορτηγό πλοίο μετά τη ρωσική εισβολή έφτασε στο ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Τσορνομόρσκ για να μεταφέρει σιτηρά στις διεθνείς αγορές, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υποδομών της Ουκρανίας.

Νωρίτερα σήμερα, τέσσερα πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά αγροτικά προϊόντα απέπλευσαν από ουκρανικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την επανέναρξη των εξαγωγών σιτηρών της χώρας διά θαλάσσης.

«Το πλοίο FULMAR S έφτασε στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ και είναι έτοιμο για φόρτωση», ανέφερε το υπουργείο.

