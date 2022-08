Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τζο Μπάιντεν: Τέλος η καραντίνα

«Κατάφερε» να βγει αρνητικός μετά από πολλές μέρες ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που διαγνώστηκε με Covid-19 στις 21 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αρνητικός στην Covid-19 και θα εκτελεί ξανά με φυσική παρουσία τα καθήκοντά του και να πραγματοποιεί προεδρικά ταξίδια, δήλωσε ο γιατρός του Λευκού Οίκου.

Στις 21 Ιουλίου ο 79χρονος πρόεδρος Μπάιντεν είχε διαγνωστεί θετικός στην Covid-19 και λίγο αφότου ανέρρωσε και βγήκε από την καραντίνα, βρέθηκε ξανά θετικός.

Ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ έκανε λόγο για σπάνια περίπτωση «επιστροφής» της νόσου, η οποία παρατηρείται σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών που λαμβάνουν το αντιικό φάρμακο Paxlovid.

