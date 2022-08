Κοινωνία

Παιδική κακοποίηση - Ρόδος: Αφαιρέθηκε η επιμέλεια από τους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επέμβαση των αρμοδίων αρχών για την κακοποίηση των 5 παιδιών. Τι αποφάσισε η εισαγγελία.



Συνολικά πέντε παιδιά τα οποία φέρονται να κακοποιούνταν στο περιβάλλον όπου διέμεναν, αφαιρέθηκαν με εισαγγελική εντολή και μεταφέρθηκαν σε ειδικές δομές σε άλλη περιοχή της χώρας.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις οι οποίες – σύμφωνα με πληροφορίες έχουν να κάνουν με μικρά ανήλικα παιδιά, τα οποία φέρονται να μην είχαν τη φροντίδα και την προστασία που τους άρμοζε στο οικογενειακό περιβάλλον που ζούσαν.

Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση αφορά την κακοποίηση (όχι σεξουαλική) τριών παιδιών τα οποία είναι αδέλφια, ηλικίας από μηνών έως και 7 ετών τα οποία διέμεναν με τη μητέρα τους. Σύμφωνα με την καταγγελία που έχει γίνει από τη γιαγιά και τον παππού των παιδιών, η μητέρα κακοποιούσε (όχι σεξουαλικά) τα παιδιά με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση παρέμβαση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου με εντολή της οποίας τα παιδιά έχουν πλέον μεταφερθεί σε δομή σε άλλη περιοχή της χώρας μας όπου διαβιώνουν με ασφάλεια. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, η μητέρα φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Η δεύτερη περίπτωση, για την οποία γίνεται έρευνα και σε ποινικό επίπεδο, αφορά δύο άλλα αδέλφια ηλικίας έως επτά ετών επίσης. Τα παιδιά σύμφωνα με την καταγγελία που έχει γίνει από τη γιαγιά τους, φέρονται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση για αυτό και με εισαγγελική εντολή έχουν μεταφερθεί σε ειδική δομή φιλοξενίας σε άλλη περιοχή της χώρας.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και οι δύο περιπτώσεις εξετάζονται από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές με μεγάλη προσοχή προκειμένου να διαπιστωθεί αν πράγματι έχει τελεστεί ποινικό αδίκημα σε βάρος των ανηλίκων και από ποιους ώστε να κινηθεί η

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θύμιος Μπουγάς: Συναντήθηκε με την οικογένειά του (εικόνες)

Χαλκιδική: Του “έφαγαν” πάνω από 9000 ευρώ για υποτιθέμενο επίδομα

Γλυπτά του Παρθενώνα: “Ναι” στην επιστροφή τους λένε οι αναγνώστες της Sunday Times